Co byste měli vědět o New Game Plus

hvězdné pole Spouští se 6. září, ale pokud vynaložíte pár kreditů navíc za prémiovou verzi, možná už jste na dobré cestě prorazit si cestu mezi hvězdy. Ať tak či onak, pokud jste nedokončili hlavní úkol a neslyšeli jste o režimu New Game Plus (první pro Bethesdu), jsem tu, abych odpověděl na otázku: Měli byste spěchat přes hlavní misi?

Klidně pokračujte ve čtení bez obav ze spoilerů, protože jsem jich vynechal co nejvíc.

Stejně jako hry Bethesda, které byly předtím, hvězdné pole Obsahuje základní sadu hlavních misí plus působivý počet vedlejších misí spolu s budováním základny, stavbou lodí a zábavou při přistání na planetě, abyste viděli, co se stane.

a quot; Fallout 4 A Skyrimlidé si to mohou vybrat hvězdné poleHlavní úkol z cesty, pak pokračujte ve všem ostatním. Jiní však mohou dát přednost vstřebání všech vedlejších úkolů a činností, které mohou dělat, před dokončením hlavního úkolu jako způsobu zahájení cesty. Jen je tentokrát zvrat. hvězdné pole Má režim New Game Plus a jeho přítomnost by mohla zcela předefinovat způsob, jakým chcete ke hře přistupovat.

Než zvážíme narativní efekt ukládání nebo neukládání klíčových misí, pojďme diskutovat o tom, co přesně je součástí hry New Game Plus.

hvězdné pole: Co se přenáší do New Game Plus?

„One Giant Leap“ je název závěrečné mise hvězdné poleHlavní zápletka, a když skončíte, skončíte s volbou, zda začít New Game Plus, nebo ji oddálit tím, že se otočíte a budete dělat jiné činnosti, dokud nebudete připraveni hru dokončit. Jakmile přejdete na NG+, přenese se zde toto:

Vizuální vzhled vaší postavy a vlastnosti nastavené na začátku hry

Veškerý pokrok ve stromech oprávnění

vaše úroveň (hvězdné pole Nemá žádný úrovňový uzávěr. Můžete vytěžit všechno)

Jakékoli schopnosti získané během hraní

A to je vše! Nebudete moci převádět své kredity, vybavení, předměty nebo lodě. Stejně tak se nepřenesou ani základny, vztahy mezi postavami a postup při hledání. Nová hra Plus vás zbaví základů vaší postavy, jak tomu bylo na konci hlavní mise, a přiměje vás hrát hru znovu.

To je velmi důležité mít na paměti pro ty, kteří chtějí budovat obrovské sbírky vybavení, stavět epické vesmírné lodě nebo zakládat základny po celé galaxii. Nová hra Plus má pro tyto věci velké resetovací tlačítko. Pokud tedy plánujete strávit nespočet hodin sestavováním a stavbou, mějte to na paměti, než uvidíte jádro hry až do konce.

hvězdné pole: proč byste neměli uspěchat hlavní úkol

A aniž bych se pouštěl do spoilerů hvězdné poleHlavní úkol Bethesdy je jedním z nejlepších úkolů Bethesdy za mnoho let. Na jejím konci si ji určitě budete chtít zahrát znovu a možná ještě jednou. Pak znovu

Tvrdý reset pro všechny ostatní úkoly se může zdát trochu skličující. Opravdu chcete pomoci vědcům s průzkumem stromů? ještě jednou? Opravdu chcete pomoci s těžbou na Marsu? ještě jednou? Opravdu chcete ovládat tu loď, která proplouvá kolem Purimy 2? ještě jednou? Možná by bylo nejlepší dokončit vedlejší úkoly brzy a pak se nestarat o to, abyste je dělali znovu.

Jasně, hlavní příběh je napodruhé trochu jiný, ale vedlejší mise jsou v podstatě stejné. Možná by tedy bylo nejlepší nejprve naplnit vše, co vesmír nabízí, než se podruhé vydat za hlavním úkolem, protože opakované běhy se s větší pravděpodobností zaměří na tuto primární linii.

Snímek obrazovky : Bethesda/Kotaku

hvězdné poleHlavní příběh hry je plný akce a zázraků, což je umocněno tím, že trávíte více času v galaxii jinými činnostmi. Čím větší bude tato galaxie, když ji plně prozkoumáte, tím bude její konec příběhově působivější.

Pokud si to necháte na konec, hlavní příběh Constellation poslouží jako ohromující vyvrcholení epické hvězdné ságy vaší postavy.

Poznámka: Pokud se rozhodnete uložit hlavní úkol na později a nechcete události vypalovat, možná budete muset být chytří, pokud jde o to, kterým částem internetu se v době výpadku vyhnete. hvězdné poleNová hra Plus jistě vyvolá kontroverzi, protože ji začne prozkoumávat stále více lidí.

hvězdné pole: Proč byste měli spěchat na hlavní úkol

Příběh centrální konstelace je skvělý, s potenciálem nějakého smysluplného emocionálního dopadu. A uvnitř je několik skvělých misí, které zahrnují některé překvapivé objevy o minulosti lidstva a konkrétní úkol, který je třeba udělat uražený 2 Fanoušci jsou šťastní.

Existuje dobrý důvod pro hraní rolí, proč chtít tento úkol dotáhnout do konce co nejrychleji: můžete to vidět na tom, jak vaše postava začíná svou epickou cestu vesmírem. A protože dostanete druhou šanci ve všem (hlavní úkol podruhé má nějaké… zvraty, víc v tuto chvíli neřeknu), včetně všech ostatních vedlejších úkolů v galaxii, není to Špatný nápad to udělat. Zatřeste s tím a pak si užijte další scény a příběhy podruhé.

Pokud ji dokončíte co nejdříve, hlavní příběh Constellation bude dramatickým otevřením pro další příběhy, které budou následovat, zatímco budete pokračovat v průzkumu galaxie.

Na dně se skrývá jedinečné a velmi chytré tajemství hvězdné poleHlavní mise a je jen na vás, abyste se rozhodli, zda je konec hlavního příběhu místem, kde vaše postava začíná svou pouť, nebo zda je to vzrušující vyvrcholení bezpočtu hodin strávených touláním po galaxii. Doufejme, že s těmito informacemi se budete cítit lépe připraveni rozhodnout se, jak hrát.