Evropa kolísá, jak se šíří infekční viry – bostonské zprávy, počasí, sport

Milán (AFP) – Virus ohromnou rychlostí zpustošil nedalekou mateřskou a základní školu na milánském předměstí Polati. Za pár dní mělo pozitivní výsledek 45 dětí a 14 zaměstnanců.

Genetická analýza potvrdila to, co už úředníci tušili: Vysoce nakažlivá varianta koronaviru, která byla poprvé identifikována v Anglii, závodila v komunitě, hustě osídleném městě téměř 40 000 s chemickým závodem a 15 km vzdáleným závodem na výrobu pneumatik pro kola Pirelli. Milána.

To naznačuje, že virus má nějaký druh inteligence. … můžeme postavit všechny bariéry na světě a představit si, že to funguje, ale nakonec se tomu přizpůsobí a pronikne do něj, ” řekl starosta Polatti Francesco Vasalo.

Polat bylo prvním městem v Lombardii, severní oblasti, která byla epicentrem každého ze tří nárůstů v Itálii a které bylo izolováno od svých sousedů kvůli variantám virů, které podle Světové zdravotnické organizace zvyšují počet infekcí v celé Evropě . Varianty také zahrnují verze, které byly poprvé identifikovány v Jižní Africe a Brazílii.

Světová zdravotnická organizace ve čtvrtek uvedla, že Evropa minulý týden zaznamenala milion nových případů Covid-19, což je nárůst o 9% oproti předchozímu týdnu, a reflexe, která ukončila šestitýdenní pokles nových infekcí.

„Šíření variant je hnacím motorem růstu, ale nejen,“ uvedl Dr. Hans Kluge, regionální ředitel WHO pro Evropu, a zmínil také „otevřenost společnosti, pokud k ní nedochází bezpečným a kontrolovaným způsobem.“

Druh, který byl poprvé nalezen ve Spojeném království, je velmi rozšířený ve 27 evropských zemích sledovaných Světovou zdravotnickou organizací a vyskytuje se nejméně v 10 zemích: Británii, Dánsku, Itálii, Irsku, Německu, Francii, Nizozemsku, Izraeli, Španělsku a Portugalsko.

Odborníci WHO varovali, že virus je až o 50% přenosnější než virus, který se rozšířil loni na jaře a znovu na podzim, což z něj činí adept na zmaření opatření, která byla dříve účinná. Vědci dospěli k závěru, že je to také smrtelnější.

„To je důvod, proč zdravotnické systémy nyní zápasí více,“ řekl Klug. „Je to opravdu v bodě zvratu. Musíme zachovat pevnost a být velmi ostražití.“

Úředníci zdravotnictví v Lombardii, která si odnesla hlavní část jarní vlny v Itálii, uvedli, že oddělení intenzivní péče se opět zaplňují, přičemž více než dvě třetiny nových pozitivních testů tvoří britská alternativa.

Po zařazení dvou provincií a téměř 50 měst do revidovaných uzávěrek oznámil regionální guvernér Lombardie v pátek přísná omezení a uzavřel třídy pro všechny věkové kategorie. Vedoucí regionálního zdravotního systému uvedl, že případy pouze na milánských školách vzrostly za týden o 33%.

Situace je děsivá v České republice, která tento týden zaznamenala rekordní počet téměř 8 500 pacientů hospitalizovaných kvůli COVID-19. Polsko otevírá provizorní nemocnice a ukládá částečné zablokování, protože britská alternativa vzrostla z 10% všech infekcí v únoru na 25% nyní.

Očekává se, že v sobotu dorazí dva pacienti z těžce zasaženého Slovenska na léčbu do Německa, kde úřady uvedly, že nabídly převzetí 10 pacientů.

Cluj uvedl britské zkušenosti jako důvod k optimismu a poznamenal, že rozsáhlá omezení a zavedení vakcíny pomohly omezit proměnné tam i v Izraeli. Ve srovnání s tím je zavedení vakcíny v Evropské unii poněkud zpožděno, hlavně kvůli problémům s dodávkami.

V Británii vedl vznik více přenosného kmene k prudkému nárůstu případů v prosinci a v lednu způsobil národní uzamčení. Od té doby se případy snížily, z přibližně 60 000 denně na začátku ledna na přibližně 7 000 denně.

Studie však ukazuje, že tempo poklesu se zpomaluje, a britská vláda tvrdí, že bude pečlivě šlapat s plány na usnadnění uzamčení. Tento proces začíná v pondělí, jakmile se školy znovu otevřou. Míra infekce je nejvyšší u lidí ve věku 13 až 17 let a úředníci budou pečlivě sledovat, zda návrat do třídy vede k vyšší míře infekce.

Zatímco ve Francii dominuje britská varianta, která vede k uzavření francouzského města Nice a severního přístavu Dunkirk, varianta poprvé objevená v Jižní Africe se ukázala jako nejrozšířenější ve francouzské oblasti Mossel, hraničící s Německem a Lucemburskem. Představuje 55% viru, který tam cirkuluje.

Rakouský ministr zdravotnictví v sobotu uvedl, že britský zástupce je nyní v jeho zemi dominantní. Jihoafrická alternativa je ale také problémem v rakouském regionu, který sahá od Itálie až po Německo, kde rakouští představitelé oznámili plány na očkování většiny 84 000 obyvatel, aby se omezilo její šíření. Rakousko rovněž požaduje, aby motoristé podél dálnice Brenner Express, hlavní severojižní silnice, vykazovali negativní výsledky testů.

Jihoafrická varianta, která se nyní nachází ve 26 evropských zemích, je obzvláště znepokojena kvůli pochybnostem o tom, zda jsou současné vakcíny proti ní dostatečně účinné. Brazilská varianta, která se zdá být schopna znovu infikovat lidi, byla objevena v 15 evropských zemích.

Světová zdravotnická organizace a její partneři usilují o posílení genetického dozoru potřebného ke sledování variant na celém kontinentu.

Starosta města Polatti prosil okresního hejtmana, aby okamžitě zaočkoval všech 40 000 obyvatel, i když očekával, že bude informován, že dodávky vakcín jsou velmi vzácné.

Polat zaznamenal 3 000 pozitivních případů a 134 úmrtí – zejména u starších lidí – od doby, kdy zasáhl Itálii před rokem. Nesla hlavní nápor listopadového a prosincového vystoupení a byla naprosto překvapená, když dorazila britská verze, proběhla skrz školáky a narazila do rodin doma.

“Lidé jsou unavení po roce, kdy na konci tunelu nemají světlo,” řekl Vasalo.

