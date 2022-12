Odpálení granátometu je darem z Ukrajiny, řekl šéf polské policie

Varšava (Reuters) – Polský policejní důstojník řekl, že výbuch v jeho kanceláři způsobil granátomet, a soukromému vysílání RMF FM řekl, že dvě zbraně dostal darem z Ukrajiny.

Polské ministerstvo vnitra ani generální prokuratura dříve nepotvrdily zprávy médií, že výbuch, ke kterému došlo ve středu na policejním ředitelství ve Varšavě, způsobil granátomet.

Žalobci uvedli, že vyšetřují výbuch, který vyústil v převoz policejního velitele Jaroslava Chimčika do nemocnice.

„Když jsem převážel použité granátomety, které byly dary od Ukrajinců, došlo k výbuchu,“ řekl Szymczyk RMF FM.

Řekl, že v té době pohyboval odpalovacími zařízeními vzpřímeně.

Nadace René Moawad citovala zdroj z polské delegace, která navštívila Ukrajinu, že Chimchik dostal od úředníků jako dárek dvě odpalovací zařízení při návštěvách policie a Státní pohotovosti na Ukrajině.

Úředníci ujistili polskou delegaci, že odpalovací zařízení nebyla naložena, a delegace je odvezla autem zpět do Varšavy, než je nechala v zadní místnosti Szymickovy kanceláře, řekl zdroj RMF.

Reuters nebyl schopen nezávisle potvrdit tento účet. Ukrajinská policie a ukrajinská státní pohotovostní služba okamžitě nereagovaly na žádosti o vyjádření. Mluvčí polské policie nebyl k zastižení, aby se vyjádřil.

Šimsek byl kvůli incidentu kritizován, přičemž polská média citovala komentátory s minulostí v bezpečnostních službách, podle nichž by vojenská technika neměla být převážena do Polska ze zemí mimo Evropskou unii ani by se neměla přemisťovat do kanceláře.

Další zprávy Alana Charlecha a Dana Belichuka v Kyjevě; Střih Nick McPhee

