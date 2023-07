Běloruska Aryna Sabalenková řekla, že během Wimbledonu nebude diskutovat o válce na Ukrajině

WIMBLEDON, Anglie (AP) – Než si Aryna Sabalenková mohla v sobotu na svém předwimbledonském mediálním brífinku vyslechnout jakékoli dotazy od novinářů, oznámila, že je ochotna mluvit pouze o svém sportu – nikoli o válce na Ukrajině, která se pro ni stala kontroverzním tématem. Bělorusko během grandslamového turnaje, posledního.

„Řekl bych, že nebudu mluvit o politice. Jsem tu jen proto, abych mluvil o tenise. Prosím respektujte to,“ řekla Sabalenka novinářům. „Pokud máte jakékoli politické otázky, můžete se zeptat na WTA nebo Mistrovství. Mohou vám poslat kopii mých odpovědí z předchozích turnajů.“

Sabalenka je nasazenou dvojkou v All England Clubu a je považována za jednu z hlavních adeptek na titul. V lednu vyhrála Australian Open, pak se dostala do semifinále na French Open v červnu – když vynechala dvě tiskové konference poté, co řekla otázky o válce a roli Běloruska při pomoci Rusku zaútočit na Ukrajinu, cítila se nesvá.

Když se Soboty zeptali, zda na ni byl nějakým způsobem dotlačen, aby učinila úvodní prohlášení, Sabalenka odpověděla: „Je to moje osobní rozhodnutí.“

Sabalenková se dostala do semifinále ve Wimbledonu v roce 2021. Před rokem jí nebylo umožněno závodit na velkých travnatých kurtech, kdy všechny hráčky z Ruska a Běloruska dostaly zákaz kvůli invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022.

Řekla, že loni v televizi nesledovala akci z All England Clubu.

„Cítila jsem se tak špatně, nemohla jsem se na to dívat,“ řekla Sabalenka.

Myšlenka Andyho Murraye na odchod do důchodu

Andy Murray říká, že přemýšlel o tom, že s tenisem skončí.

Ne, není to vytesané do kamene. Ne, teď už nic neprozradí. A ne, pravděpodobně by to také nevysílal předem, aby umožnil turné na rozloučenou.

„Chci říct, mám v hlavě nápad, kdy bych chtěl přestat. Není to definitivní. Myslím, že spousta z toho je dobrá, takže můžete začít trochu plánovat,“ řekla dvojnásobná wimbledonská šampionka. kterému je 36 a má umělý kloub po dvou operacích tohoto kloubu. „Nemyslím si ale, že budu něco oznamovat předem, protože chci hrát co nejdéle a zároveň se cítit dobře jak fyzicky, tak závodně.“

Jeho titul v All England Clubu v roce 2013 byl prvním Britem ve Wimbledonu po 77 letech. V roce 2016 turnaj znovu vyhrál a v roce 2012 vyhrál US Open.

Murray ví, vzhledem ke svému věku a problémům se zraněním v minulosti, že se vše může rychle změnit.

Je si také jistý tím, že doufá, že nebude nucen ze sportu odejít, protože jeho kyčel mu prostě nedovolí pokračovat.

„Chci skončit podle svých podmínek,“ řekl Murray, „až budu fit a zdravý a budu stále soutěžit na dobré úrovni.“

IGA SWIATEK ŘÍKÁ, ŽE SE CÍTÍM LEPŠÍ

Nejlepší nasazená Iga Swatic v sobotu řekla, že se po předchozím odstoupení z Wimbledonu kvůli horečce a možné otravě jídlem cítila lépe.

„Měl jsem opravdu špatnou noc… skoro jsem nespal. Bolelo mě břicho, ale nevím, jestli bylo něco špatně nebo ne,“ řekl Swiatek. „Později jsem se cítil dobře, takže Jsem si jistý, že bude v pořádku.“

Minulý měsíc na French Open získala svůj čtvrtý grandslamový titul a od dubna 2022 vede žebříček WTA.

Swiateková se na každém velkém turnaji kromě Wimbledonu dostala minimálně do semifinále, kde je její nejlepší výkon ve čtvrtém kole. Dvaadvacetiletý Polák loni vypadl ve třetím kole.

„Určitě bylo zvykání si na trávu vždy obtížná část,“ řekla, „protože když hrajete dobře na (antukových kurtech) na Roland Garros, máte méně času na přípravu na Wimbledon.“

Swiatek vyhrál tři z posledních čtyř turnajů French Open a také US Open 2022.

