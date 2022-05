EU doufá, že zakáže ruskou ropu navzdory srovnání Maďarska s plánem „jaderné bomby“ | Evropská unie

Francie uvedla, že dohody o navrhovaném embargu Evropské unie na ruskou ropu by mohlo být dosaženo tento týden, navzdory odporu maďarského premiéra Viktora Orbána, který plány přirovnal k atomové bombě.

Francouzský prezident Emmanuel Macron si má později v úterý zatelefonovat s maďarským vůdcem ve snaze prolomit patovou situaci. Clement Bonn, Macronův spojenec a francouzský ministr pro Evropu, řekl, že věří, že „můžeme tento týden uzavřít dohodu“.

Mezitím Ursula von der Leyen řekla, že bylo dosaženo pokroku poté, co v pondělí večer spěchal na poslední chvíli do Budapešti, aby projednal plány s Urbanem.

Předseda Evropské komise označil diskusi za „užitečnou pro vyjasnění otázek souvisejících se sankcemi a energetickou bezpečností“. „Dosáhli jsme pokroku, ale je potřeba více práce,“ dodala a slíbila, že uspořádá videokonferenci s dalšími zeměmi v regionu, aby se posílila spolupráce v oblasti ropné infrastruktury.

Diplomaté EU trvají na tom, že všech 27 členských států je jednotných za myšlenkou ruského ropného embarga, přičemž zdroje blízké rozhovorům popisují zpoždění spíše jako technické než politické.

Přihlaste se k odběru 1. vydání, našeho bezplatného denního zpravodaje – každý všední den ráno v 7:00

Ale EU doufala, že ropné embargo a nový soubor sankcí vůči vlivným Rusům vyhlásí do konce minulého týdne poté, co von der Leyen minulou středu představila plány v Evropském parlamentu.

Přibližně čtvrtina ropy v EU pochází z Ruska, ale některé země využívají mnohem více. Slovensku a Maďarsku, dvěma vnitrozemským zemím, které jsou 100% závislé na ruské ropě, bylo nabídnuto, aby odložily uvalení ropného embarga do konce roku 2024, aby mohly opravit své rafinerie. České republice bylo nabídnuto odklad do června 2024, přičemž úplný zákaz vstoupí v platnost pro zbytek Evropské unie do konce letošního roku.

Orbán minulý týden prohlásil, že návrh „ve své současné podobě“ je „jadernou bombou pro maďarskou ekonomiku“. Maďarský ministr zahraničí Peter Sigarto frázi zopakoval před pondělním jednáním s von der Leyenovou, podle Orbánova mezinárodního mluvčího Zoltana Kovacse.

Maďarsko tvrdí, že potřebuje pět let a stovky miliard forintů na přeměnu rafinérie Százhalombatta u Budapešti, která dokáže zpracovávat pouze ruskou ropu. Maďarskí představitelé tvrdí, že mohou získat ropu z Chorvatska, ale to bude vyžadovat, aby jejich jižní soused zvýšil svou kapacitu.

Orbán také pohrozil, že zablokuje pokusy potrestat patriarchu Kirilla, hlavu ruské pravoslavné církve, který útok na Ukrajinu označil za „náboženskou čistku“.

V projevu v Maďarském rozhlase minulý týden Orbán řekl, že mu maďarská pravoslavná komunita napsala, že protestovala proti zařazení duchovního na návrh seznamu, což by mohlo znamenat zákaz cestování a zmrazení majetku v EU. Orbán řekl, že je proti uvalení sankcí na církevní představitele, „protože by to ovlivnilo náboženskou svobodu komunit v Maďarsku, která je posvátná“.