Nejméně 60 lidí bylo zabito a 100 zraněno při hromadné střelbě u Moskvy

Oznámil to ruský vyšetřovací výbor, který vyšetřuje závažné zločiny otevřel V incidentu se jedná o trestný čin terorismu.

Krátce po půlnoci ministerstvo pro mimořádné situace oznámilo, že požár byl pod kontrolou. Guvernér Vorobjov později řekl, že „většina požáru byla zlikvidována“ a záchranáři mohli vstoupit do haly.

Tři helikoptéry se zapojily do úsilí o uhašení požáru a vypustily vodu na obří koncertní místo, které pojme několik tisíc lidí a hostí významné mezinárodní umělce.

Krátce po prvních zprávách o střelbě to oznámil guvernér Moskevské oblasti Andrej Vorobjov Řekl Dorazil na místo a vedl zásahové akce.

Video sdílené online ukazovalo nejméně dva maskované muže vchod Crocus City Hall, kde někdo opakovaně střílel z něčeho, co vypadalo jako útočná puška. Další grafický videoklip ukazoval čtyři muže, z nichž nejméně tři nesli zbraně, jak pronásledují skupinu lidí a střílejí na ně zblízka.

Skupina ozbrojených mužů zahájila v pátek večer palbu v koncertním sále na předměstí Moskvy. zabíjení Minimálně 60 lidí a zranění Ruské úřady uvedly, že 145 dalších bylo zapojeno do jednoho z nejkrvavějších útoků svého druhu v Rusku v posledních letech.

