Téměř 3,5 milionu kuřat v okrese Lancaster zdecimovala ptačí chřipka. Navzdory tomu ministr zemědělství Russell Redding řekl, že je povzbuzen postojem Pensylvánie v boji proti ničivému viru. Redding řekl, že se cítí jistý v opatřeních přijatých k zastavení šíření ptačí chřipky. „Musíme zadržet ten virus," řekl. „O tom teď tato hra je." Snahy státu o to zatím fungují. Tři komerční kuřecí farmy byly pozitivně testovány na ptačí chřipku, všechny se nacházejí v takzvané kontrolní zóně. Je to šest mil v okruhu kolem farmy East Donegal Township, kde byl virus poprvé detekován. K zastavení šíření ptačí chřipky je podle Readinga nezbytná kontrolní zóna. „Kontrolovat, co jde dovnitř, co jde ven, a zajistit, aby to mohly dělat jak postižené farmy, ale také ti, kteří by mohli infikovat jiné farmy – nejen v oblasti, ale i mimo ni – a to udělat," řekl. Redding uvedl, že omezení na všech farmách v kontrolní zóně fungují. „Zavedli jsme více omezení, než by si kdokoli přál z obchodního hlediska, ale jsou opravdu důležité, aby ujistily trhy a naše mezinárodní obchodní partnery, že to máme pod kontrolou," řekl. Od vypuknutí ptačí chřipky v 80. letech se toho hodně naučili, řekl Redding, a tyto lekce pomáhají státu zajistit, aby nyní měl silnou odezvu.