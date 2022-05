Den předtím: Nejuváděnější hra na Steamu přešla na Unreal Engine 5, ale dochází ke zpožděním

The Day Before – The Open World Survival MMO je momentálně na vrcholu Žebříček nejoblíbenějších her na Steamu – Přechod na Unreal Engine 5, ale v důsledku toho bude posunut zpět na 1. března 2023.

Vývojář Fntastic byl odhalen exkluzivně s IGN a vydal prohlášení, v němž vysvětluje, že hra přejde na nový pokročilý engine, ale že bude také muset být odložena od svého původního vydání plánovaného na 21. června.

Prohlášení zní: „Miliony lidí přidaly The Day Before do svého seznamu přání, díky čemuž se The Day Before stala jednou z nejočekávanějších her na světě.

„Cítíme a chápeme velkou odpovědnost, kterou na sebe bereme, s velkou vděčností v našich srdcích jsme s potěšením oznámili, že The Day Before přechází na novou technologii Unreal Engine 5! Přechod na pokročilejší a přizpůsobený engine otevřených světů udělá The Day Než ještě úžasnější.“

„V této souvislosti vás informujeme, že nové datum vydání hry bude 1. března 2023.“

The Day Before je odvážná MMO s otevřeným světem, která si klade za cíl spojit hru o přežití s ​​hloubkovým bojem, hratelností ve vozidlech a dokonce i sociálními prvky inspirovanými například Animal Crossing. Ještě před přechodem na Unreal 5 se hra zaměřovala na vysoce kvalitní vizuály a obsahovala 4K raytracing trailer.

