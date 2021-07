Dejte českým rodinám 8 hodin a pivo. Získejte 230 liber klobásy

Za první rok vyrobili 50 klobás a poté tato akce zvýšila jejich produkci, protože přitahovala pozornost rodiny, školy, práce a církevních přátel v jižním Texasu. Letos asi 25 lidí strávilo osm hodin výrobou 30 230 klobás.

Bethina dcera, Eliza Weissová, řekla: „Koho zajímají naše party klobásy? „Po svém zoufalství řekli:‚ To je v pohodě. ‘ Posloucháme hudbu, pijeme pivo, děláme klobásu. “

Každý přijde se svým vepřovým masem v sobotu v 7 hodin ráno, kdy je teplota stále nízká. Své Kosti nakrájejte na kousky a naneste na brusný materiál. Maso se posílá dvakrát. Podruhé je zpracována směsí koření od prarodičů Bethany.

Poté se plní do náplně a plní se do výstelky vepřových střev. Role odhalené klobásy je nakrájena na 1 libru příloh a svázána provázkem. Jsou zavěšeni na dvě čtyři a odvezeni do Cliffords House přes ulici. Umístili přílohy do své boudy pomocí provizorního kuřáka, kde se maso kouří na majáku a mesquite po dobu čtyř hodin.