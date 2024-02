Brighton zasáhl přestupový šlágr, když se nigerijský útočník Rafiu Dorosinmi chce po působivém začátku sezony v České republice přesunout do Bundesligy.

Útočník Viktorie Plzeň však touží po postupu do bundesligy

Cíl Brightonu Rafiu Dorosinmi se zaměřuje na přesun do Bundesligy s Eintrachtem Frankfurt ve vedení.

Seagulls sledovali 6ft 4in útočníka, který v této sezóně vstřelil za českou Viktorii Plzeň devět gólů, včetně šesti v devíti ligových zápasech.

Nigerijec je technicky zručný a zapůsobil svými výkony, ukázal svou zručnost, atletiku a řadu finálních úprav.

Brighton, který neustále sleduje budoucí plánování a má na paměti, že se kluby i nadále točí kolem Ivana Fergusona navzdory jeho nové smlouvě, patří mezi kluby, které v posledních měsících vyšetřovaly 20letého Dorosinmiho a Plzeň se má prodat za přibližně £. 8,5 m.

Zdá se, že Stuttgart také v lednu očekával nabídky z Fulhamu na podepsání útočníka Serha Geraciho.

Mail Sport však chápe, že Dorosinmi se rozhodl přesunout do Eintrachtu Frankfurt ve víře, že mu stejně jako francouzské hvězdě Kolo Mwanimu mohou poskytnout platformu pro další krok v jeho kariéře.

Dorosinmi, který je pro svou postavu a styl přirovnáván k bývalým útočníkům Arsenalu Kanu a Emmanuelu Adebayorovi, přišel do Plzně teprve loni v lednu z českého druholigového klubu Karviná.

Dříve hrál za Box2box Academy v Nigérii a ještě nebude hrát za národní tým své země.

Všechno to začíná!

It's All Kicking Off je vzrušující nový podcast od Mail Sport, který slibuje jiný pohled na fotbal Premier League.

Je k dispozici na MailOnline, e+, Youtube, Apple hudba A Spotify.