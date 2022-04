Sci-Fi PS5 Exclusive Returnal přebírá ceny BAFTA a vyhrává nejlepší hru

účast v zatlačte krabici zaměstnanost

Nemůžeme si pomoct, ale máme pocit, že Housemarque byl trochu okraden Herní ocenění V uplynulém roce je hezké vidět, že se finskému studiu konečně dostalo uznání, které si zaslouží v rámci cen BAFTA. Na magické akci v Londýně přes noc převzalo nově vytvořené PlayStation Studio gongy za soundtrack, nejlepší hudbu, nejlepší výkon v hlavní roli a hlavně za nejlepší hru.

Níže můžete sledovat projev zakladatele studia Ilariho Kuittinena; Je to jednoznačně určující okamžik pro téměř tři desetiletí starý tým:

„Udělali jsme skok ve víře a během podzimu jsme si museli postavit křídla, ale všichni z týmu vynaložili neuvěřitelné úsilí a konečný výsledek daleko předčil i naše nejdivočejší očekávání.“ Pěkné slovo od vítězů Nejlepší návratové hry na #BAFTAGhry. pic.twitter.com/LjzheigkIx – BAFTA Games (BAFTAGames) 7. dubna 2022

Jane Berry se také dobře vyjádřila, když obdržela cenu za ztvárnění Celine v kategorii Nejlepší výkon v kategorii hlavní role:

„Je statečná a silná a navzdory své velké ztrátě a traumatu se nikdy nevzdala naděje na lepší budoucnost a věřím, že vzhledem k velmi nebezpečné situaci ve světě v tuto chvíli můžeme všichni čerpat inspiraci od Celine.“ Tweet vložit pic.twitter.com/H6lYrJ2se8– BAFTA Games (BAFTAGames) 7. dubna 2022

Celkově vzato to byla další skvělá noc pro PlayStation Ratchet and Clank: Rift Apart Odnesl si také dvě ceny – umělecký výkon a animaci – čímž se celkový počet dnešních cen Sony zvýšil na šest. Je to připomínka, že navzdory všem chybám japonského giganta stále pravidelně pumpuje mnoho nejlepších her na trhu.

Mezi další pozoruhodné oceněné Pampeliška: barevný příběh V nejlepší rodinné kategorii a No Man’s Sky Pro nejlepší pokročilou hru. vezmi si dva – Velký vítěz na The Game Awards – Srážka za nejlepší hru pro více hráčů a nejlepší původní vlastnictví evakuace – Již brzy na PS5 a PS4 Vyhrála gong za nejlepší příběh a EE hru roku, samostatnou cenu za hru Returnal, kterou vyhrála.

Můžete si prohlédnout úplný seznam vítězů odtud.

Vezměte prosím na vědomí, že některé externí odkazy na této stránce jsou affiliate odkazy, což znamená, že pokud na ně kliknete a provedete nákup, můžeme obdržet malé procento z prodeje. Prosím, přečtěte Zveřejnění FTC Pro více informací.