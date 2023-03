Česká daň z nemovitosti se může zdvojnásobit, říká ministr financí – Brněnský deník

Daň z nemovitosti je v České republice jedna z nejnižších v Evropě. Fotografický kredit: CG / Brněnský deník.

Praha 15. března (ČTK) – Majetkové daně v České republice by se mohly zvýšit až o 100 %, což přinese státnímu rozpočtu dodatečné příjmy ve výši 6 až 8 miliard korun, řekl Hospodářským novinám ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Daň z nemovitosti je v ČR jedna z nejnižších v Evropě a v současnosti jde na obce, ale administrativní náklady této daně dosahují 1,2 miliardy Kč ročně. V roce 2022 byla vybrána celková daň 12,42 miliardy Kč.

Stanchura řekl, že jde o jedno z navrhovaných opatření ke zlepšení státního rozpočtu. Takových opatření bylo navrženo 65, ale neočekává, že budou všechna schválena.

Stanjura řekl, že vláda chce v příštím roce ve svém konsolidačním balíčku snížit strukturální deficit státního rozpočtu alespoň na 1 % HDP, tedy asi 70 miliard korun.

O změnách daně z přidané hodnoty a spotřební daně se podle něj diskutovalo a víceméně se podařilo dosáhnout shody na snížení nebo zrušení státní podpory stavebního spoření.

Český státní rozpočet měl loni schodek 360,4 miliardy korun, s výjimkou let 2021 a 2020 vůbec nejvyšší. V letošním roce se předpokládá schodek 295 mld. Kč.

Stanjura Hospodářským novinám řekl, že ministerstvo financí tato opatření vypracovalo na základě návrhů Národní ekonomické rady vlády (NERV) a dalších ministerstev. „Budeme nyní jednat v malé skupině a do konce března to bude k dispozici lídrům politických stran,“ řekl.

Stanjura minulý měsíc uvedl, že dvě třetiny úspor rozpočtu ve výši 70 miliard korun budou tvořit výdaje a třetina příjmy.

Stanjura odmítl myšlenku zavedení daňové progrese do majetkové daně, což by znamenalo, že by majitelé platili nižší daň za svůj první majetek a více za ostatní nemovitosti, které vlastní. Řekl, že by to zkomplikovalo daňový systém.

Pokud jde o daň z přidané hodnoty, která se v současnosti platí pevnou sazbou 21 % se dvěma sníženými úrovněmi 10 a 15 %, Stanjura řekl, že chce dvě úrovně místo tří, aby se zjednodušil daňový systém.

Stanjura také řekl, že vláda zvažuje, zda by minimální sociální pojištění pro OSVČ nemělo být vyšší.



