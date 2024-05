8 Devils in Czechia: AAtJ Open Post for 2024 IIHF World Championship

V roce 2024 začíná v Česku mistrovství světa Mezinárodní federace ledního hokeje. Omlouvám se za pozdní otevření příspěvku prvního dne. Nicméně takový je hokej a hrají v něm hráči New Jersey Devils. Osm z 16 zemí soutěžících v letošním turnaji je zvláště. Od toho, kdo může vyhrát zlato, až po to, kdo se pokusí zůstat v nejvyšší soutěži další rok, je toho mnoho, co můžete prozkoumat a zaujmout.

Soutěž: Mistrovství světa IIHF 2024

Hostitelská města: Praha a Ostrava, Česká republika

Dny: Od 10. května 2024 do 26. května 2024

Webová stránka: webové stránky IIHF. The Kompletní rozvrh je zde. Zápasy ve skupinových fázích se budou hrát v 10:20, 14:20 a 16:20 ET kromě finálového dne, který bude mít dvojici zápasů v 6:20. Podívejte se prosím do tabulky, protože poskytuje upravené časy pro různá časová pásma.

Dosah: Pro fanoušky amerického hokeje vysílá síť NHL všechny americké zápasy a další. TSN tak učiní v Kanadě.

Formát: Zde je celá stupnice z IIHF. Existují dvě fáze: skupinová fáze a soutěž o medaile.

Skupinová fáze: Existují dvě skupiny po osmi národech. Každý hraje jednou. Výhra v regulaci má hodnotu 3 body, výhra v OT nebo rozstřelu má hodnotu 2 body, prohra v OT nebo v rozstřelu má hodnotu 1 bod a prohra podle nařízení má hodnotu 0 bodů. První čtyři země v každé skupině na bodech se kvalifikují do medailového kola. O páté až sedmé místo se v zápase o medaile hrát nebude. Osmé místo v každé skupině sestoupí do divize I skupiny A pro rok 2025. V roce 2025 je nahradí Maďarsko a Slovinsko.

Zápas o medaile: Toto je jednoduchý vyřazovací zápas. Žádná série; Hra ve třech kolech. Tým na prvním místě ve skupině A se ve čtvrtfinále utká se čtvrtým týmem ve skupině B. Vítězové postupují do semifinále. Poražení ze semifinále se utkají v zápase o třetí místo o bronz. Vítězové semifinále budou hrát o zlato.

Týmy: Zde je šestnáct týmů.

Skupina A: Rakousko, Kanada, Česko, Dánsko, Finsko, Velká Británie, Norsko, Švýcarsko – náhled skupiny

Skupina B: Francie, Německo, Kazachstán, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Švédsko, USA – Náhled skupiny

Zapojení čerti: Zde jsou hráči ze všech zemí, které mají na soupisce člena New Jersey Devils.

Kanada (skupina A): Dawson Mercer, Nico Doss

Česko (skupina A): Ondřej Balát

Slovensko (skupina B): Šimon Němec

Švýcarsko (skupina A): Nico Hisier, Jonas Seigentaler, Akira Schmidt

Spojené státy: (skupina B): Luke Hughes

Číslo mohlo být mnohem vyšší. Thomas Nosek a Alexander Holtz byli na táboře za Česko a Švédsko, ale nebyli vybráni do konečného seznamu. Jack Hughes, Jesper Pratt a Timo Meyer byli v dubnu vyřazeni kvůli zraněním a operacím.

Zůstaňte silní, falešné předpovědi: Spojené státy, Kanada a Švédsko mají nejvíce nabité soupisky NHL a tím pádem jsou lepší i na papíře. Samozřejmě, že takový zápas může způsobit rozrušení. Volná noc nebo žhavý brankář mohou uspořádat play-off na jeden zápas. Stalo se to v roce 2023 a Německo a Lotyšsko skutečně ohromily Spojené státy a Švédsko. Myslím, že finále přijde do USA a Kanady. Švédsko bude určitě uchazečem, ale myslím, že skončí třetí. Tým na čtvrtém místě bude hodně zábavný. Myslím, že Polsko jde kvůli sestupu rovnou dolů, k velké úlevě Francie. Rakousko minulý rok nepřežilo, takže si myslím, že padnou.

Vaše metoda: Opět platí, že všechna mistrovství světa 2024 IIHF – hry, zprávy, dramata atd. – jsou zde, abyste si je mohli užít, komentovat a reagovat na tento otevřený příspěvek. Nikde jinde na webu, prosím. Pokud jde o mistrovství světa, tady to je. Na tento otevřený příspěvek se jako obvykle vztahují všechna pravidla webu. Užijte si WC. Omlouvám se za pozdní odeslání; Budu to aktualizovat podle potřeby.