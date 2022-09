Tým Artemis I Launch je v sobotu připraven na další „zkoušku“.

Vydejte se v sobotu odpoledne na CNN pro živé vysílání z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Vesmírná reportérka Kristen Fisher nám spolu s týmem odborníků poskytne zprávy ze startu v reálném čase.





CNN

–



Startovací tým Artemis I se připravuje na další odpočítávání, které začne v sobotu brzy ráno poté, co v pondělí startu zabránila řada problémů.

Startovací okno se otevře v 14:17 ET a zavírá v 16:17 ET v sobotu. V současné době jsou povětrnostní podmínky během startovacího okna z 60 % příznivé, uvádí oficiální meteoroložka Melody Lovin. Neočekává se, že počasí bude „faktorem zobrazení“ pro start.

Souprava Artemis I, která zahrnuje raketu Space Launch System a kosmickou loď Orion, je stále na Launchpadu 39B v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě.

„Pokusíme se,“ řekl Mike Sarafin, manažer mise Artemis, během čtvrteční večerní tiskové konference, i když nebyla žádná záruka, že odstartuje v sobotu. Sarafin řekl, že i když bude startovací tým při pokusu o start trochu více riskovat, je to přijatelné riziko, aby se tým cítil dobře. Mise Artemis I je bez posádky.

Jednou z oblastí, kde tým přebírá větší riziko, je klimatizace motoru č. 3, která přispěla k vydrhnutí pondělního pokusu o start. Dalším důvodem, řekl Sarafin, je prasklina ve vnitřní pěně jádra, která se může rozpadnout a zasáhnout část raketového posilovače, ale tým cítí, že šance na to jsou velmi nízké.

Je to „mezní zvýšení rizika,“ řekl Sarafin, ale „je jasné, že jsme připraveni letět.“

„Měli jsme plán provést pokus o start 29. srpna. Použijte senzory k potvrzení správné tepelné úpravy motorů. Trénovali jsme podle tohoto plánu a pak jsme měli další problémy,“ řekl Sarafin.

„Byli jsme mimo scénář, pokud jde o normální přenosový proces, a tým odvedl skvělou práci při řízení nebezpečné situace. Jedna z nejhorších věcí, které můžete udělat, když se ocitnete v nebezpečné situaci, je držet se dál od scénáře.“ “

Po kontrole dat má tým plán, jak se posunout vpřed.

Práce na odpalovací rampě byly dokončeny, aby se vyřešily dva různé úniky vodíku, ke kterým došlo v pondělí. Tým také dokončil hodnocení rizik ohledně problému s kondicionováním motoru a zlomeniny pěny, která se také objevila, podle úředníků NASA.

V pondělí senzor v jednom ze čtyř motorů RS-25 rakety, identifikovaný jako Motor 3, ukázal, že motor nemohl dosáhnout vhodného teplotního rozsahu potřebného pro nastartování motoru při startu.

Motory musí být před vzletem tepelně upraveny, než jimi proteče superstudená pohonná hmota. Aby nedošlo k žádným teplotním šokům u motorů, řídicí jednotky zvýší tlak v nádrži na kapalný vodík v primárním stupni, aby do motorů poslaly trochu kapalného vodíku. Toto je známé jako „krvácení“.

Nyní se tým rozhodl, že to byl špatný senzor poskytující čtení.

„Měli jsme čas vrátit se a podívat se na data a porovnat několik zdrojů dat a provést několik nezávislých analýz, které potvrdily, že to byl špatný senzor,“ řekl John Honeycutt, programový manažer SLS v Marshall Space Flight Center NASA v Huntsville. , Alabama. „Do motoru dostáváme vysoce kvalitní pohonné palivo.“

V den spuštění bude tým špatný senzor ignorovat, řekl John Blevins, hlavní inženýr SLS.

Automatický regulátor odpalu na střele kontroluje teplotu, tlak a další parametry. Špatný senzor, který není součástí sekvenceru, se podle Blevinse nepovažuje za letový nástroj.

Tým plánuje začít krvácet brzy v odpočítávání do toho, co se stalo v pondělí. Odpočítávání do startu začne v sobotu ve 4:37 ET během plánovaného období odstávky. tento Když manažeři mise obdrží instruktáž o počasí a rozhodnou se, zda má tým pokračovat v nakládání pohonné hmoty do rakety. Očekává se, že ke krvácení dojde kolem 8:00 ET, řekl Charlie Blackwell Thompson, manažer startu Artemis pro program NASA’s Earth Exploration Systems Program.

Dvoudenní odpočítávání již není potřeba, jako tomu bylo při prvním pokusu o start, „protože mnoho konfigurací potřebných pro start je již na místě,“ uvádí NASA.

Živé vysílání NASA začne dne 5:45 ET na jejich webových stránkáche a televizní kanál.

Musíme se zúčastnit, musíme být připraveni a musíme vidět, co den přinese,“ řekl Sarafin.

Pokud mise začne v sobotu, vydá se na cestu kolem Měsíce a 11. října přistane v Tichém oceánu.

Stále existuje záložní šance, aby mise Artemis I odstartovala také 5. září.

Mise Artemis I je jen začátkem programu zaměřeného na návrat lidí na Měsíc a nakonec na přistání pilotovaných misí na povrchu Marsu.