Názor: Čtyři dny v týdnu? Vzhledem k tomu, že produktivita v Kanadě klesá, možná budeme potřebovat šestidenní pracovní týdny

Jason Clemens, Stephen Glauberman a Milagros Palacios jsou ekonomové z Fraserova institutu.

Není to tak dávno, co výzkumníci – včetně nás – diskutovali reálná možnost od stěhování do Čtyři pracovní dny v týdnu. Aby však Kanada dosáhla zkrácení pracovního týdne a zároveň zachovala nebo dokonce zvýšila materiální životní úroveň (měřenou hodinovou náhradou), musí zlepšit produktivitu – to znamená zlepšit přeměnu vstupů (suroviny, práce a nápady) na zboží a služby. Nyní se nám možná nepodaří zkrátit pracovní týden, ale prostě abychom si udrželi životní úroveň ve srovnání s jinými průmyslovými zeměmi, možná ji budeme muset zvýšit.

Zvažte nejnovější údaje.

2021 Stay Vydaná Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) hodnotí vyhlídky hospodářského růstu pro 32 průmyslových zemí včetně Kanady v letech 2020-2030 a 2030-2060. Konkrétně předpovídá ekonomický růst na osobu (očištěný o inflaci) pomocí široké míry hrubého domácího produktu (celkové hodnoty zboží a služeb vyrobených v ekonomice v kterémkoli daném roce, upravená o populaci). Výsledky pro Kanaďany nemohly být horší.

Očekává se, že Kanada bude mít nejnižší růst životní úrovně za tato dvě období, měřeno změnami HDP na hlavu. Naše relativní umístění mezi vyspělými zeměmi klesne z 16. v roce 2020 na 25. do roku 2060, což znamená země jako Česká republika, Estonsko, Izrael, Itálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Slovinsko a Turecko. Kanada vyniká v materiální životní úrovni. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj totiž do roku 2060 předpokládá, že průměrná životní úroveň na obyvatele v Kanadě bude o více než pětinu nižší, než je průměr OECD. Jinými slovy, OECD očekává, že Kanaďané výrazně zchudnou než občané jiných průmyslových zemí.

Federální vláda to loni uznala Rozpočet (viz graf 28) Nepřijala však žádná užitečná opatření ke skutečnému zlepšení hospodářského růstu a zmírnění poklesu srovnatelné životní úrovně Kanaďanů. Vlastně letos Federální nebo federální rozpočet Z hlediska vládních výdajů financovaných dluhem v roce 2000 to bylo zhruba stejné jako před osmi lety. historické úrovněMikromanagement ekonomiky Ottawou pokračoval nucený přenos výkonu Daňové úlevy ke zlepšení pobídek pro podnikatele, majitele podniků, investory a pracovníky je také málo potřeba. Ottawa pokračuje ve vyhlašování stejných zásad, které nás dostaly do tohoto chaosu.

Chcete-li dále ilustrovat hrozivé vyhlídky Kanady, zvažte Nový Zéland. V roce 2020 byla průměrná životní úroveň v Kanadě o 4 procenta vyšší, ale do roku 2060 bude o 15,5 procenta nižší, protože se očekává, že Novozélanďané budou mít silnější ekonomický růst. Pokud se naše vyhlídky růstu nezlepší, bude muset průměrný Kanaďan pracovat 5,9 dne v týdnu, jen aby odpovídal životní úrovni Novozélanďanů, kteří pracují pět dní v týdnu.

nebo vzít Austrálie, jehož ekonomika, geografie a historie jsou podobné těm v Kanadě. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj odhaduje, že do roku 2060 bude životní úroveň Austrálie o 26,2 procenta vyšší než ta naše. Aby se tento rozdíl zmírnil, musel by průměrný Kanaďan pracovat 6,8 dne v týdnu.

Pracovat tvrději a déle jen proto, abychom se vyrovnali životní úrovni jiných průmyslových zemí, by nemělo být přijatelné pro žádného Kanaďana a už vůbec ne pro naše zvolené vůdce. Vlády musí okamžitě uzákonit politické reformy, které se přímo zaměří na zlepšení hospodářského růstu. Jinak budou Kanaďané postaveni před volbu mezi dvěma špatnými alternativami: delšími pracovními týdny nebo srovnatelně nižší životní úrovní.