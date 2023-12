DLC Pokémon Scarlet And Violet vám umožní hrát jako Pokémon

V nově zveřejněném traileru na druhou polovinu 14. prosince Pokémon Scarlett A fialový‚s Skryté poklady oblasti nula DLC, bylo odhaleno, že existuje způsob, jak přímo ovládat svého přítele Pokémona, prostřednictvím nové technologie nazvané The Synchro Machine.

I když to všechno zní jako nastavení pro nějaký dystopický hororový příběh, zdá se pravděpodobné, že otázky týkající se etiky ovládání vlastních Pokémonů zde nejsou středem zájmu. Je to maximum, co můžete utéct Indigo diskBlueberry Academy of Underwater Worlds jako Pikachu a také nesnesitelně poslušný školák.

Přestože demo trvá jen několik sekund, doprovodná tisková zpráva poskytuje více podrobností o tom, co se děje. Bylo nám řečeno, že Synchro Machine umožňuje hráčům synchronizovat se s jedním ze svých Pokémonů a „pohybovat se a bojovat s divokými Pokémony“. Je popsána jako „nový způsob hraní hry“.

Přístup k tomuto zařízení se nějakým způsobem objeví v DLC, když narazíte na dospělého jménem Synclaire (doufejme, že je to milé kývnutí na Sira Cliva Sinclaira, otce domácích počítačů), který se poté, co jí pomůžete, zeptá, zda byste to chtěli. Chcete-li se zúčastnit „úžasného zážitku“, na kterém pracujete. Poté, co se cítí jako zavřít oči a tvrdě si přát, skupina dětí vlastní své vlastní Pokémony, jako by na Zemi neměli žádná práva ani důstojnost.

Zatím není známo, zda je možné nosit tuto schopnost s sebou pro návrat do hlavní hry, ale bylo by skvělé, kdyby to bylo možné. Možnost skutečně hrát hru jako Snorlax mi zní jako splněný sen a velmi mě zajímá, jak fungují bitvy, za předpokladu, že nemám přístup k bossovu arzenálu cetek a lesních plodů.

Trailer také přinesl zprávy o fantastickém přílivu legendárních Pokémonů spolu s potvrzením očekávané schopnosti správně létat (spíše než jen klouzat) při jízdě na Koraidonu nebo Moraidonu. To druhé přijde poté, co hráči „zažijí elitní sestavu Amaryse z Elite Four BB League“, což všechny ukazuje na mnohem větší část hry, než jsme viděli v Modrozelená maska.