Malá pražská pekárna a lahůdky v českém stylu jsou nyní otevřeny v Ballard – My Ballard

Česká pekárna Pekárna a lahůdky Little Brac NW otevřela své dveře na rohu 56th St a 17th Ave NW v bývalé lokalitě Corner Spot, která byla po tříletém běhu uzavřena v září 2021.

Toto je druhý Little Brag v Seattlu – majitelka Blanca Lee má také místo ve West Seattlu. Na plánech otevřít Little Brag v Ballardu se pracuje od prosince, kdy Ly oznámil, že našel svůj nový domov v Ballardu.

Pekárna se o víkendu pomalu otevírala. Na sociálních sítích bylo zveřejněno, že budou mít malý výběr domácího pečiva, dokud nebudou mít kapacitu nabídnout celé menu.

Lyina matka byla původní majitelkou pekárny Little Bragg Bakery, která byla otevřena v roce 1999 a fungovala mimo farmářské trhy až do otevření kamenné kamenné prodejny West Seattle na 6045 California Ave SW. Ly převzal rodinnou pekárnu, když jeho matka odešla do důchodu.

Jedním z klasických českých pečiv, které v Malé Praze najdete, jsou koláče plněné tvarohovým krémem a karamelizovanými jablky, borůvkami, broskvemi, meruňkami nebo jahodami. Mezi další pečivo patří záviny (ovocné nebo makové), cremerolls, croissanty a skořicové rohlíčky.

Kromě pečiva nabízí Malá Praha také „klebiki“ – otevřené sendviče se sýrem, krůtím masem, šunkou nebo salámem – s bramborovým salátem. Podávají maďarský guláš, vepřový řízek a moravskou pečeně s kysaným zelím a knedlíkem.

Otevírací doba Malé Prahy je od středy do neděle od 6 do 14 hodin.

Fotky: Malá Praha na Facebooku