Square Enix nabídl spoustu nových her a žádná z nich nebyla Final Fantasy XVI

Během březnové prezentace Sony State of Play Square Enix debutoval dvěma novými hrami, ještě dvakrát představil herní trailery a zcela ignoroval dvě hry, na které se většina lidí těšila.

Před jeho vydáním 15. března Strange Origin Paradise Final Fantasy Získává třetí a poslední demo. Hra s nedozírně dlouhým názvem (který byl zkrácen na stejně náročnou hru SOPFFO) je RPG vytvořené ve spolupráci s Nioh Vyvinuto týmem Ninja. SOPFFO on je Reimaginace temnější a krvavější než ta první Final Fantasy Hračka Z pohledu padoucha Garlanda. ztlumit hru Hlavní hrdina posedlý chaosem a jeho použití Hit Franka Sinatry z roku 1969 „My Way„ zrnitý SOPFFO na Final Fantasy Nadšenci jsou nadšení z toho, co hra obsahuje za další podivnosti. Během prezentace State of Play Square Enix odhalil záblesky nových funkcí, které se Garland může naučit, a oznámil nové demo, které je nyní k dispozici.

Square Enix také představil novou hru forebook, isekai RPG vyvinuté společností Luminous Productions. V herním traileru Frye bojuje s různými padouchy pomocí svého mocného mluvícího náramku a několika tenisek, které jí poskytují úžasný dvojitý skok podobný parkouru. forebook Pět měsíců od data jeho vydání 23. května s tvrzením, že je třeba „Veškeré naše úsilí zaměřujeme na zlepšení hry. Začíná 11. října.

horko v podpatcích trojúhelníková strategieSquare Enix poprvé předvedlo taktiku vysoce fantasy RPG tří válčících národů Kronika DioField. označený jako Taktická bitevní strategická hra v reálném časeA Kronika DioField Hrdí na designéry postav z Final Fantasy XII A Třináctý a zvukový design od Hra o trůny Skladatel Ramin Djawadi. Přestože nebylo oznámeno žádné konkrétní datum vydání, Kronika DioField Jeho vydání je naplánováno na konec tohoto roku.

Sony ukončilo svou prezentaci další novou hrou od Square Enix – Valkyrie Elysium. Je to nejnovější záznam v Valkýra Série debutovala na PlayStation před 22 lety Profil Valkyrie. Je to RPG odehrávající se ve fantasy světě, kde se Ragnarok rýsuje ve velkém. Líbí se Kronika DioFieldVydání Valkyrie Elysium je také naplánováno na rok 2022.

Překvapivě (nebo možná nepřekvapivě) je Square Enix součástí tohoto stavu hry, s deklarovaným zaměřením na hry vyvinuté v Japonsku, ne Jakákoli funkce zpráv zapnuta Remake Final Fantasy VII 2 nebo Final Fantasy XVI – Nejočekávanější hry od vývojáře. Square Enix právě spuštěn FFVIIRDLC Side Story Intergrade V červnu loňského roku, takže pravděpodobně potřebuje více prostoru na dýchání, než zahodí jakékoli zprávy o druhém vstupu nové verze. ale Final Fantasy Vývojáři řekli další novinky o šestnáct přichází Na jaře 2022což je nyní technicky.

Jaro na severní polokouli oficiálně nezačíná až za dalších 11 dní, takže si do té doby možná budeme muset počkat.