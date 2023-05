Man United jedná o podpisu Neymara a umožnění odchodu Anthonyho Martiala – Paper Talk | fotbalové zprávy

Všechny zprávy a fámy přenášené z úterních novin…

The Daily Mirror

Manchester United údajně vede vzrušující jednání s Paris Saint-Germain o podpisu Neymara.

Manchester City je připraven postavit se úhlavním rivalům Liverpoolu v boji o získání vítěze mistrovství světa Brightonu Alexise McAllistera.

Liverpool požádal rozhodčí orgán PGMOL, aby vysvětlil dvě víkendová rozhodnutí, která podle jejich názoru překročila zřejmý a zřejmý konečný výsledek navzdory kontrole VAR.

Avram Glazer údajně v posledních měsících vyúčtoval dvě cesty soukromým tryskáčem do Manchesteru United, přičemž majoritní akcionář klubu údajně utratil 250 000 liber za samostatné cesty ke sledování zápasů na stadionu Wembley.

Obránce Arsenalu Ben White by mohl být jmenován do kádru Anglie pro nadcházející kvalifikaci na Euro 2024 poté, co oslovil Garetha Southgatea pro přímé rozhovory.

Jurrien Timber přiznal, že nezná svou budoucnost v Ajaxu kvůli zájmu o přestupy z Liverpoolu a Manchesteru United.

slunce

Manchester United se zbavuje Anthonyho Martiala poté, co začal být netrpělivý s Francouzem, který prorazil tunel hned poté, co byl v sobotu vystřídán proti Bournemouthu.

Manchester City se snaží udržet Ilkaye Gundogana ze spárů Arsenalu tím, že ho přiměje souhlasit s novou dohodou.

Manchester United a Liverpool se údajně připojily k Arsenalu v boji o podepsání Marca Gui.

Chelsea se připravuje na pořádání charitativního fotbalového zápasu na pomoc válkou zmítané Ukrajině.

Hugo Gaston byl pokutován téměř všemi svými ročními výdělky za „trapné“ nesportovní chování poté, co minulý měsíc upustil druhý míček na střechu během bodu na Madrid Open.

denní pošta

Everton podepsal exkluzivní smlouvu s MSP Sports Capital, čímž je převzetí klubu důležitým krokem vpřed.

Chelsea znovu upřela zrak na Romea Lafii, ale někteří zaměstnanci mají k náctiletému záložníkovi Southamptonu výhrady.

Policisté z celé České republiky budou nabráni na více než 10 000 policistů pro finále Evropské konferenční ligy v Praze příští měsíc.

Brentford bude doufat, že Coventry City tento víkend nevyhraje postup do Premier League, aby pomohl pronásledovat útočníka Victora Geocrese.

Denní hvězda

Old Trafford by letos v létě mohl být svědkem příchodu další brazilské hvězdy uprostřed zvěstí, že Casemiro udělal svůj domácí úkol, aby přilákal Neymara z Paris Saint-Germain do Manchesteru United.

Phil Neville vypálil na reportéra křiklavou tirádu poté, co Inter Miami utrpěl drtivou domácí porážku 3:1 od Orlando Pride.

První zpráva rozhodčího o porážce Realu Madrid od Valencie se nezmiňovala o rasistickém zneužívání namířeném proti Viniciusovi mladšímu – před tím, než byl učiněn dodatek.

denní výraz

Jose Mourinho odpálil nedávnou penaltu Juventusu v Serii A, přičemž jeho romský tým nyní čelí většímu tlaku ve finále Evropské ligy. A 60letý hráč naznačil, že by se na zápasy připravoval jinak, kdyby věděl, že se blíží odpočet bodů, přičemž Giallorossi nyní chtějí vypadnout ze závodu o nejlepší čtyři domácí po remíze 2:2 se Salernitanou.

The Daily Telegraph

Bývalý anglický reprezentant Brad Shields odhalil, že po smrti Wasps dluží více než 100 000 liber a kritizoval rozhodnutí Rugby Football Union zakázat klubu návrat na šampionát.

časy

Arsenal se rozhodl získat Ilkaye Gundogana při bezplatném přestupu z Manchesteru City.

Billy Vunipola bude potřebovat projev víry od Steva Borthwicka, pokud chce být týmem anglického mistrovství světa.

Skotské slunce

Jeden z nejprominentnějších skotských vládců byl vystaven ohavnému špatnému zacházení ve svém vlastním domě – někdo se vykadil na jeho prahu.

Rangers letos v létě čelí exodu hráčů prvního týmu, protože Michael Bell přestavuje tým prvního týmu ke svému obrazu.

Ian Maxwell trvá na tom, že SFA chtěla, aby letošní finále Skotského poháru začalo jako obvykle v 15:00 – připustil, že rozhodujícím faktorem bylo střetnutí s finále FA Cupu v Anglii.

Denní deník

Rangers se chystají dohodnout osobní podmínky s Jose Cifuentesem.