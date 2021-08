Omezuje se období nízké inflace na historii?

V exkluzivním „myšlenkovém článku“ pro Budapest Business Journal Elliot Auckland, hlavní ekonom Budapešťské mezinárodní investiční banky, poskytuje přehled o tom, kde jsme a kam směřujeme.

V loňském roce jsme provedli ekonomické prognózy pro našich pět členských států EU (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko), které v průměru předpovídaly 6% pokles v roce 2020, následované oživením 3,8% v roce 2021.

Dnes se na region díváme optimističtěji po poklesu o 4,7% v roce 2020 a nyní očekávaném oživení 4,9% v roce 2021. Obzvláště optimističtí jsme ohledně vyhlídek slovenské, rumunské a maďarské ekonomiky na rok 2021, z nichž všichni by mohli přispět Letos růst o 5% …

S přechodem do roku 2022 očekáváme, že se hospodářské oživení znovu rozjede, protože ekonomiky budou plně otevřené bez jakéhokoli odstavení z důvodu koronaviru, spotřebitelé utratí nahromaděné úspory a silný globální růst bude pohánět exportní poptávku.

Očekáváme, že v regionu do roku 2022 dojde k růstu 4,7%, což by jej mohlo nasměrovat na cestu obnovy „ve tvaru písmene V“ (návrat na trajektorii růstu před COVID do roku 2024–2025). Tyto statistiky jsou z větší části lepší než téměř všechny země vyspělého světa, a zejména lepší než průměr EU, kde téma ekonomické konvergence pokračuje.

Mnoho zemí na celém světě nyní zažívá inflaci mezi 4% a 6% (ačkoli globální centrální banky cílí na 2% až 4%). V současné době probíhá rozsáhlá ekonomická diskuse o aktuální a předpokládané cestě inflace, konkrétně zda je tato inflace dočasná nebo je součástí něčeho většího.

Dramatické zvýšení

Inflační argument se týká aktuálních datových bodů, jako je celková inflace, ceny kovů a cen potravin, a také masivního nárůstu počtu společností uvádějících inflační náklady (např. Berkshire Hathaway nebo Starbucks) nebo rostoucí mzdy tváří v tvář omezené pracovní síle trhy (např. McDonald’s).

Strukturálně byl kladen důraz na velmi akomodativní měnovou politiku (jak rekordně nízké úrokové sazby, tak tradičně nekonvenční programy kvantitativního uvolňování) spolu s velmi akomodativní měnovou politikou, která mnohé ekonomiky vynese nad jejich produkční potenciál. Kromě toho došlo k výraznému zaměření na náklady dodavatelského řetězce, a to buď v důsledku turbulencí v odvětví polovodičů, problémů s přepravou, nebo jednoduše kvůli zpřísnění trhů práce na Dálném východě.

Reakce centrálních bankéřů na to je, že inflace je dočasná. Hlavní hybné síly toho souvisí s problémy jednotlivých dodavatelských řetězců, které budou vyřešeny (například ceny ojetých automobilů dramaticky vzrostly v důsledku omezené automatické výroby tváří v tvář nedostatku mikročipů), nebo v důsledku – efektu znovuotevření ekonomiky, což způsobuje prudký růst cen Služby, jako jsou letenky a zábava.

Tento argument je obzvláště silný, když člověk vyhodnocuje údaje na ročním základě vzhledem k nízkému základnímu dopadu společností snižujících ceny v době pandemie. Strukturálně mnoho ekonomů očekává stejné deflační trendy, ke kterým docházelo před COVID po COVID. Konkrétně tato demografická skupina bude i nadále vyvíjet tlak na snižování inflace (kvůli omezené spotřebě a nadměrným úsporám) mísený s trvale levnou nabídkou z globálních dodavatelských řetězců, protože svět se stále více integruje a konečně technologický pokrok zajistí náklady na zboží (od mikročipů po náklady na energii).

Kde tedy sedím v této debatě? Strukturálně si myslím, že dny ultranízké inflace jsou nyní globálně u konce. Je to hlavně proto, že si nemyslím, že se dočkáme další vlny globalizace a zejména čínské výroby, která zaplaví svět nízkonákladovým zbožím. Jakmile v rovnici odstraníte obrovskou sílu inflace, kterou byla Čína, myslím, že se tradiční formy chápání inflace, jako je Phillipsova křivka, vrátí.

historicky normální

V důsledku toho do konce roku 2022 začneme pozorovat, jak se inflační tlaky vytvářejí na základě silného a koordinovaného hospodářského růstu, který bude vyžadovat, aby tvůrci globálních politik poněkud zpřísnili měnovou politiku. Zde chci varovat, že neočekávám nic přehnaného; Místo toho je to zpět k tomu, co bylo historicky normální, s výnosem 10letého amerického ministerstva financí zpět někde v rozmezí 3% až 4% od konce roku 2022 do začátku roku 2023.

Mezitím budou v Evropě 10leté dluhopisy pohybující se kolem 1% ve stejném časovém rámci směřovat ke 2% do roku 2024. Posun na dlouhém konci křivky by byl docela významný ve srovnání s tím, kde jsme dnes a jakými investory a společnostmi jsou a spotřebitelé jsou na to zvyklí. Centrální banky jako takové budou mít velmi obtížný úkol, než nás klidně převedou do nové reality inflace a úrokových sazeb.

Konkrétně ve východní Evropě se inflační síly pravděpodobně shromáždí dříve než v západní Evropě a v podobné době ve Spojených státech a dalších rychleji rostoucích ekonomikách v blízkosti oživení ve tvaru „V“. Dvě velká rizika na obzoru tedy spočívají v tom, že jelikož globálně začíná mírný růst inflace a úrokových sazeb, dochází k určitým kapkám turbulencí (ať už na geografické nebo sektorové úrovni), nebo alternativně k tomu, že centrální banky jsou příliš tvrdohlavé. Při poznávání nové globální dynamiky inflace a příliš pozdě reagovat, což způsobí, že inflace a růst překonají.

I když musíme být opatrní a opatrní při získávání vítězství nad COVID do konce tohoto roku, musíme být připraveni na další fázi hospodářského cyklu, což je podle mě pozitivní fáze, fázi zrychleného růstu (jak na domácím globálně). To pro nás všechny představí nové výzvy a příležitosti, zejména ve světě vysoké inflace a úrokových sazeb.

Bio box

Kromě toho, že je Elliott Auckland hlavním ekonomem IIB, je zodpovědný za práci banky s ratingovými agenturami (S&P, Moody’s, Fitch a ACRA) a řídí finanční modelování a obchodní plánování, které pokrývá finanční služby banky ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. dlouhodobý. plán.

Před příchodem do IIB pracoval Auckland pro THS Partners (nyní GAM Asset Management) jako analytik na straně nákupu se zaměřením na evropské banky a společnosti zabývající se spotřebním zbožím.

Auckland má dvojí titul v oboru ekonomie a historie z Oxfordské univerzity, obor východoevropská ekonomie. Hovoří anglicky, rusky a francouzsky a v současné době se učí španělsky.

Tento článek byl poprvé publikován v tištěném vydání Budapest Business Journal 30. července 2021.