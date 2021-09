Sledujte to, než uvidíte armádu zlodějů

„Army of Thieves“ je konečný emocionální projekt jeho tvůrců. Matthias Schweigover je nejen zpět ve své barevné roli „Armády mrtvých“, ale je také tím, kdo stojí za objektivem a režíruje film. Schweigover, který pochází z Německa, má Režíroval několik filmů, ve kterých hrál Má také mnoho zkušeností jako producent na svých projektech, takže byl asistentem řízení této výroby.

S konceptem tohoto navazujícího filmu přišel sám Zack Snyder poté, co viděl Schweigoferův tajemný výkon jako Dieter. Jak je vysvětleno v „Armáda zlodějů“ na Comic-Conu„Matthias je zábavný a [I thought] Něco tam je. A právě jsem pozval čaj [Hatten], který se mnou napsal ‘Armáda’, a já jsem byl rád: ‘A co tato myšlenka: druh’ italského akčního ‘filmu, ale seznámit se s tím, proč miluje tyto trezory? ” mimo skript pro obrázek.

Snyderovu manželku a produkční partnerku Deborah Snyderovou zvláště zaujala příležitost vzít příběh „Armády mrtvých“ do nových arén a říci: „Bylo to odehráno v době, kdy ve světě existovaly zombie, ale nebyly „Zombie film. Kdo vytvořil prequel.„ Kde by to byl jiný druh filmu? [But it] Stává se, že žije v tomto světě, kde jsou zombie v USA, a to způsobuje určitou nestabilitu v bankovním systému, takže to nutí lidi přesouvat peníze. “

Schweigofer s potěšením pozval Snydera k návratu do role a využil příležitosti pracovat na natáčeném filmu. v České republice na konci roku 2020.