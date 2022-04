GSC Game World vybírá více než 600 000 liber na pomoc Ukrajině

Ukrajinský vývojář GSC Game World dokončil svůj prodej na charitu, která humanitárním organizacím pomáhajícím lidem v zemi vybrala přibližně 612 557 liber.

Poté, co Rusko 24. února zahájilo invazi na Ukrajinu, GSC Game World se sídlem v Kyjevě na Ukrajině oznámila, že odloží vývoj svého dalšího titulu, Stalker 2: Srdce Černobylu. 4. dubna pak vývojář oznámil, že také nabídne všechny vydané hry se slevou a případné zisky z prodeje budou převedeny do fondu Combe Back Alive Fund.

Prodej je nyní u konce a vynesl přibližně 612 557 GBP (800 000 USD). GSC Game World oznámil novinky v a Příspěvek na Steamuříká: „[A] Dobrý důvod být hrdí na naši komunitu. Děkuji vám všem! Ti, kteří slyší Ukrajince. Ti, kteří otevírají své dveře Ukrajincům.

Dobročinný prodej her GSC Game World skončil. Společně s vámi se nám podařilo vybrat více než 800 000 $. Děkuji! Po zdanění a provizích z obchodu budou všechny peníze věnovány charitativní organizaci Come Back Alive. To si budeme pamatovat. Vždy. pic.twitter.com/W7nyxIHOr1 – GSC Game World (GSC_GW) 15. dubna 2022

„Ti, kteří nestojí stranou: Tweetujte, projevujte podporu, esemeskujte, poskytujte pomoc, vyjděte do ulic po celém světě, darujte peníze, zapojte se do charitativních prodejů, přidejte se do řad dobrovolníků, krmte hladové, odblokujte bariéry, ochraňujte, léčte, doprava, úspora a nikdy se nevracejte.“

Developer dodal, že po zdanění a provizích za skladování budou všechny prostředky věnovány charitativní organizaci Come Back Alive – jejímž cílem je pomoci ukrajinské armádě během ruské invaze.

V březnu byla zveřejněna informace, že GSC Game World stěhuje své studio a všechny zaměstnance do České republiky. Prezident Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák tehdy řekl: „Mohu potvrdit, že studio GSC oslovilo asociaci začátkem minulého týdne s tím, že se dívají do České republiky a sousedních zemí. Potřebují pomoc od nás ohledně právních a zaměstnaneckých záležitostí.“

V době zveřejnění není jasné, zda byl GSC Game World úspěšně přemístěn z Kyjeva na Ukrajině.

