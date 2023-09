Pranati Nayak vyhrál bronzovou medaili v gymnastice na World Challenge Cup

Dvojnásobná bronzová medailistka z mistrovství Asie Pranati Nayak se na asijské hry v Hangzhou zahřála třetím místem na mítinku World Gymnastics Challenge Cup v maďarském Szombathely.

Pranati Nayak (@SportsArena1234)

Nayak ve finále přeskoku nastřílel 12,966 bodu a umístil se na třetím místě za Maďarkou Gretou Mayer (13,149) a Češkou Alicí Velkovou (12,999). Poté překonala Řeka Athanasii Mesiriovou, která rovněž nastřílela 12,966 bodů, v tie-breaku jednotlivců, když zaznamenala 13,066 bodů k 13 000 Mesiriovým.

Nayak předvedl zpětný flip Tsukahara 720 – poloviční obrat z odrazového můstku a odsunutí z voltižního stolu s číslem udávajícím stupeň celkové rotace – a zasunutí dopředu o 360. První skok získal 13,066 bodů a druhý 12,866 bodů. Součet je průměrem dvou skóre.

Nayaková byla jedinou Indkou, která se sobotního zápasu zúčastnila. Deepa Karmakar se nedokázala kvalifikovat do osmičlenného finále, což se ukázalo jako těžká záležitost. Pouhých 0,233 bodu dělilo Vlkovou, která se umístila na druhém místě, a Gruzínku Doreen Moten, která se umístila na osmém místě (12,766). Rozdíl mezi vítězem Mayerem a Motenem byl 0,383 bodu.

„Bylo to dobré finále a posílí to její sebevědomí před Asijskými hrami,“ řekl reprezentační trenér Ashok Mishra z Maďarska. Máme asi deset dní na to, abychom zlepšili přípravu na Asijské hry. Půjdeme do obtížnějších trezorů v Hangzhou. „

Nayak se vrátila do kondice poté, co si přetrhla vaz v pravém rameni. Na Asijských hrách plánuje zdokonalit svou rutinu salta vpřed o 540 – předvedení obratu o 1-½.