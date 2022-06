Fanoušci Kingdom Hearts tvrdí, že původní port Switch po odhalení Nier

„G2B! Jak vám Square Enix umožňuje získat nativní port na Nintendo Switch? – Sora (pravděpodobně) obrázek : Fisking Corporation / Square Enix / Kotaku

Poté, co Nintendo oznámilo oblíbené akční RPG PlatinumGames Třmen: automatický Do Switche přijde koncem tohoto rokuNěkteří hráči žádají Square Enix, aby vytvořil originální porty Srdce království hry také.

během včerejška Nintendo Direct Mini: Partner ShowOznámil to Square Enix jho: Automatické ukončení vydání YoRHa إصدار Na Switch přijde 6. října. Port Switch obsahuje dříve vydané doplňky jako např „3C3C1D119440927“ DLC Stejně jako nová móda.

V následném příspěvku na blogu Oficiální japonština jho Twitter účet Potvrdil, že port Switch poběží rychlostí 30 fps s rozlišením 1920 x 1080 v doku a rozlišením 1280 x 720 v přenosném režimu. Zatímco Třmen: automatický fanoušků Sdílené memy V reakci na to, jak špatné YoRHa’s End Edition Může fungovat na skromných konzolích Nintendo, Srdce království Fanoušci požadovali přítomnost Square Enix Srdce království Stejná transakce se spuštěním původního portu na přepínači.

„Jak můžete získat krabici.“ jho Pro přehrávání 1080p při 30 snímcích za sekundu se ale nemůžete obtěžovat vytvořením nativního portu Srdce království LMFAO,“ Napsal jeden uživatel Twitteru.

„Nemůžeš mi to říct.“ Srdce království Původní port není možný při pohledu na to, jak to udělat jho Na doku Switche bude hrát 1080p,“ Další odpověděl.

přirozeně, Srdce království Hry jsou již dostupné na Switch, přes Tok cloudových technologií Je určen jako řešení pro hraní náročných her pro hardware přenosných konzolí. Zatímco vyhlídka mít Sora a jeho posádku na cestách byla pro fanoušky splněným snem, tyto porty s přepínáním mraků se ukázaly být noční můrou.

Od uvedení cloudových verzí Switch Srdce království V únoru se hráči hlásili Závažné problémy s dobou odezvy a selhání spouštění. Cloud Ports hráli pro některé fanatiky strašně Srdce království Fanoušci, že to radili přímo ostatním hráčům Nekupovat hry na Switch.

Těžko si to vyčítat Srdce království Fanoušci byli pobouřeni tím, že Square Enix poskytlo hře převážně z éry PlayStation 2 nevýrazné zacházení s cloudovým portem během Třmen: automatickýcož je celý titul pro PlayStation 4, získává originální port Switch.

„Musím si představit, že je to proto [Tetsuya] Vždycky jsem měl Nomuru KH Tým se zabývá porty přímo a jsou nyní vytíženější, zatímco PlatinumGames má šířku pásma,“ řekl YouTubeber. Liam Allen Miller tweetoval. „Ale to není skvělý vzhled, zvláště u titulů pro PS2.“

Kotaku Oslovil jsem Square Enix a Nintendo s žádostí o vyjádření.

Čas ukáže, zda akční RPG oceněné platinou potká stejný osud Srdce království Pokud jde o výkon Switch. Pokud ano, jsem si jistý, že někteří hráči z toho vyjdou jako výzva ve skutečném herním světě, jak to již činí v aktuálních verzích od sabotovat jejich HUD. Možná je to úsvit špatné výzvy pro snímkovou frekvenci.

jho: Automatické ukončení vydání YoRHa إصدار Na Nintendo Switch 6. října za 40 $, již lze předobjednat na eShopu.