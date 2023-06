Fightin Phils tackle the Dogs, 7-2

baseball

Oliver Dunn šel 3 na 5 a jel ve třech jízdách s homerem ve čtvrtém, když Reading Fighting Phils vedli v úterý večer nad Portland Seadogs 7:2 v zápase Eastern League na Hadlock Field.

Matt Crone a Johan Rojas také šli v Readingu 3 na 5, zaznamenali čtyři běhy a tři vydělali, když porazili C. J. Liu (4-5) pro Sea Dogs.

Nick York jel v obou jízdách za Portland s homerem v šesté směně a double RBI v sedmé. York byl 4 na 4.

Chase Medroth z Portlandu byl 0:3, ale prodloužil svou sérii na základně na 24 zápasů, když ho ve čtvrté směně zasáhla nadhoz.

NECBL: Sanford Miners vyhráli dvojitou hlavičkou od Danbury Westerners 9-8 a 1-0 v Rogers Park v Danbury, Connecticut.

V úvodní části skórovali Matthew Micheli a Seamie Whitehill po základním třetím zásahu a chybě při házení ve spodní části osmého.

Calvin Hewitt a Devin Paede zaútočili na Sanford.

Bobby Zmrzlák z Danbury měl tři série homerunů, aby vyrovnal zápas na 7:7 v horní části sedmé směny a vynutil si další jízdu.

Ve druhé hře Eddie Eisert trefil homerun ve čtvrté směně pro Sanford (5-6).

Ryan D. nadhodil šest směn a povolil čtyři zásahy. Šel jednu a vyškrtl šest. Jack Mullen se umístil na sedmém místě a zachránil se.

CWS: TCU využila čtyřkolovou pátou směnu, aby převzala kontrolu nad hrou a ve vyřazovacím zápase College World Series v Omaze v Nebrasce porazila Orala Robertse 6-1, čímž ukončila rozrušenou posezónní jízdu Golden Eagles.

Horned Frogs (44-23) se utkají s Floridou a budou muset ve středu a znovu ve čtvrtek porazit národní jedničku, aby se dostali do finále ze tří nejlepších.

TCU oplatilo páteční prohru 6:5 Golden Eagles a dvakrát za sebou vyhrálo, aby se dostalo do pozice, kdy bude hrát o svůj titul.

Byl to drsný finiš pro ORU (52-14), první regionální nasazenou čtyřku za posledních 11 let, která dosáhla CWS. Summit Eagles poprvé od poloviny března prohráli po sobě jdoucí zápasy.

Odveta s Horned Frogs byla nejprofláklejší hrou na CWS a výsledek Eagles 1-2 zde byl stejný jako při jediném dalším vystoupení týmu ORU v roce 1978.

• Nate Ackenhausen při svém prvním startu s LSU nadhodil šest směn a v kombinaci s Rileym Cooperem při 11. odstávce Tigers v sezóně při výhře 5:0 nad Tennessee.

LSU (50-16) porazila svého rivala z Jihovýchodní konference počtvrté z pěti setkání a ve středu večer se utká s nejlepším národním nasazeným Wake Forest. Tigers museli v této hře a ve čtvrtek porazit Devil Deacons, aby se dostali do finále CWS.

Basketball

NBA: Kevin Ollie, který dovedl UConn k národnímu šampionátu, byl mezi pěti asistenty najatými Brooklyn Nets pro první celou sezónu Jacqua Vaughna jako trenéra.

Do kádru byli také přidáni Will Weaver, Jay Hernandez a Ronnie Burrell a Corey Vinson byl najat jako asistent trenéra rozvoje hráčů.

Ollie dovedl Huskies k titulu NCAA v roce 2014 a naposledy byl po dvě sezóny hlavním trenérem a basketbalovým vývojem pro elitní doplňkový program, u kterého se předpokládá, že dvojčata Amen a Osar Thompsonovi budou ve čtvrtek 10 nejlepších v draftu NBA.

• Kyle Kuzma bude volným hráčem, až příští týden začne v lize každoroční mimosezónní nákupní období.

Osoba obeznámená s jeho rozhodnutím řekla, že Kozma odmítl svou opci na hráče ve výši 13 milionů dolarů u Washington Wizards na příští sezónu, což znamená, že bude volným hráčem.

hokej

NHL: Útočník Zemgus Jirgensons se vrací do Buffala Sabres desátou sezónu poté, co podepsal roční smlouvu na 2,5 milionu dolarů.

Girgensons je nejdéle sloužícím aktivním hráčem týmu a příští měsíc se mohl stát neomezeným volným hráčem. Rozhodnutí 29letého hráče vrátit se do Buffala naznačuje, že věří, že tým je konečně na správné cestě.

Tenis

Queen’s Club: Poprvé na Queen’s Club Championship hrál v nejlepším nasazeném Carlosu Alcarazovi a vyhrál 4-6, 7-5, 7-6 (3) nad šťastným poraženým Arthurem Renderneckem – francouzským nasazeným 83. zjistil, že hraje až poté, co se Arthur Fells dvě hodiny před zápasem stáhl.

Dříve na předběžném wimbledonském šampionátu v Londýně Nor Holger Ron porazil druhého nasazeného Američana Maxime Crecyho 7:6 (4), 7:6 (3) a připsal si své první vítězství na trávě poté, co třikrát prohrál. Loni v prvním kole – včetně Wimbledonu.

Brit Andy Murray, který má po dvou po sobě jdoucích titulech Challenger Tour na trávě sérii 10 výher, prohrál 6:3, 6:1 se sedmým nasazeným Alexem de Minaurem z Austrálie. To vše odsoudilo jeho naděje, že bude nasazen do losování Wimbledonu, kde byl dvakrát mistrem.

Francis Tiafoe vyhrál svůj první zápas jako hráč v top 10, když porazil Butche van de Zandscholpe 6-2, 6-4.

Americký třetí nasazený Taylor Fritz porazil Bernabé Zapata Mirales 6-4 7-5.

Birmingham Classic: Dva dny po zisku svého prvního titulu na okruhu WTA na Nottingham Open prohrála Britka Katie Boulterová v prvním kole dalšího domácího podniku s Číňankou Lin Zhuo v anglickém Birminghamu 7:5, 7:5.

Britka Judy Braggová skončila v Nottinghamu na druhém místě a brzy prohrála v Birminghamu 4-6 6-2 7-5 s krajankou Harriet Dartovou.

Druhá nasazená Jelena Ostapenková z Lotyšska porazila Lindu Noskovou 6-2, 5-7, 6-1 a zápas prvního kola Barbory ​​Krejčíkové s Kristinou Buxa pokračoval až do středy.

Otevřít Veneto: Tatiana Maria porazila v prvním kole v italské Gippě svou švýcarskou soupeřku Jelenu En Albon 6-3 6-4.

Britka Kate Swanová porazila druhou nasazenou Sarah Erraniovou, loňskou vicemistryni, 7:5, 7:5.

Otevření v Berlíně: Němka Julie Niemeyerová porazila v prvním kole obhájce titulu Anas Jaber 7:6 (4), 6:4.

120. Niemeier ušetřil dva setboly za stavu 5:3 v úvodní sadě a poté získal poslední čtyři body tiebreaku. V první hře druhého setu zlomila Nemira Jabeura a udržela se ve vedení za 1 hodinu a 35 minut pro třetí vítězství 23leté hráčky proti hráčce z top 10.

Coco Gauffová porazila Češku Kateřinu Siniakovovou 6-3 6-4 a připsala si pro americkou teenagerku 23. letošní vítězství.

Čtvrtá nasazená Gauffová se příště utká s velkým hitem Jekatěrinou Alexandrovovou, která porazila ruskou kolegyni Ljudmilu Samsonovovou 6-4, 6-3.

Nejlepší nasazená Aryna Sabalenková postoupila do druhého kola vítězstvím 6-3 6-2 nad veteránkou Verou Zvonarevovou v dalším celoruském zápase.

odchod do důchodu: Bývalá tenistka druhého pořadí Anett Kontaveitová skončí po Wimbledonu se zraněním zad.

Nejlepším výsledkem Kontaveitové na grandslamovém turnaji bylo dosažení čtvrtfinále Australian Open 2020.

HALLE OTEVŘENO: Hubert Hurkacz odolal silné výzvě Američana Christophera Eubankse, než zahájil svou obhajobu titulu vítězstvím 6-4, 6-7(11), 6-3 v německém Halle.

Hurkacz se příště utká s Talonem Grikssporem, který porazil Španěla Roberta Karballese Baenu 6-2, 7-5.

Třetí nasazený Andrey Rublev naštval Wu Yipinga 6-4, 6-7(5), 6-2 a uspořádal setkání ve druhém kole s německým vstupem na divokou kartu Yannickem Hanfmannem.

Čtvrtý nasazený Yannick Sinner porazil Richarda Gasqueta 6-3 5-7 6-2 a domácí favorit Alexander Zverev porazil Dominica Thiema 6-3 6-4.

Postoupili také Alexandre Bublik, Roberto Bautista Agut a Lorenzo Sonego.

fotbal

MLS: Tým potvrdil, že se očekává, že Lionel Messi absolvuje svůj debut v MLS s Interem Miami v domácím zápase 21. července.

Majitel Jorge Mas v pondělí vybraným prodejním místům řekl, že jeho klub a Messi se dohodli na podmínkách a dokončují papírování a vízum. Tým potvrdil v úterý agentuře Associated Press určité podrobnosti, mezi nimi i to, že Messi podepíše smlouvu do konce sezóny 2025 s opcí na rok 2026.

Tým uvedl, že Messiho smlouva bude činit 50 až 60 milionů dolarů ročně. Nemůže podepsat dříve než někdy v červenci, poté, co mu vyprší smlouva s PSG.

Messi (35) 7. června oznámil, že se připojuje k Miami. První zápas pro argentinského velikána bude ve Fort Lauderdale proti Cruz Azul v Ligovém poháru.

Závody aut

NASCAR: Joe Gibbs prodal menšinový podíl v týmu NASCAR pojmenovaném po něm prominentním členům skupiny čekajícím na schválení převzetí vlastnictví NFL Chiefs ve Washingtonu.

Dohoda uvádí, že Joe Gibbs Racing „obdržel významnou investici“ od Harris Blitzer Sports & Entertainment výměnou za menšinový podíl v týmu. Soukromá kapitálová platforma Arctos Partners rovněž vloží menšinovou investici do JGR.

Mezitím se Gibbs stane komanditním partnerem v Harris Blitzer Sports & Entertainment, čeká na schválení NBA a NHL. HBSE vlastní týmy NBA Philadelphia 76ers a NHL New Jersey Devils. Josh Harris, zakladatel, je prezidentem Leaders Ownership Group.