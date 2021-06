přesvědčivé důkazy o nasazování starých kol na nová auta

Jsem upřímně posedlý téměř každým příkladem výměny kol automobilu napříč generacemi, protože to vždy vede ke skvělému výsledku, do kterého se nakonec zamiluji. Toto je šestá generace Ford Mustang Potichu sedět na kolech starého Mustangu čtvrté generace mě nutilo přemýšlet celý den.

Kolik z vás mi právě vadilo, když jsem o Mustangu čtvrté generace mluvil jako o „staromódním?“ Obrázek každopádně přichází se svolením čtenáře sedan, který pořídil a sdílel fotografii modelu S550 Mustang, který má kola generace SN95 na Twitteru.

Tento konkrétní příklad režimu s kolečky mě překvapivě rychle získal. Obvykle je pro mě obtížné rychle přijmout novější kola na Audi nebo stará kola Alpina na BMW jiných značek než Alpina.

S těmito pouličními Mustangy není žádné rozptýlení. Pouze čistota zrychluje přitažlivost a myslím, že je to díky harmonii designu modelu S550 při zachování odkazu koherentního s minulostí modelu (a pro majitele tohoto vozu při rozpoznávání tohoto párování).

obrázek : pevnost

Nyní si nemyslím, že by někdo v designovém studiu Mustangu šesté generace oficiálně namaloval siluetu konceptu na tato kola z 90. let ve vývojovém procesu. To by bylo skvělé, kdyby to byla pravda, i když to mohlo být přibližně ve stejnou dobu, kdy někteří z těchto chlapů začali ve svém suterénu stavět tajný Ford GT, který vyhrál závod v Le Mans. Moderní GT byl původně projektem S550 MustangKdo ví, co ten tým také udělal.

Ať se ve Fordu dělo cokoli, fungovalo to a konstrukční tým dokázal do vozu šesté generace vytáhnout základní prvky z DNA Mustangu. Musím také uznat odvážnému týmu 4. generace Wheeler, že vyrobil něco, co se dá i nadále nosit stylově (a také každému, kdo to ve skutečnosti schválil pro výrobu).

Dvojité paprsky kol čtvrté generace evokují dvě zděděné charakterové linie, které od začátku formovaly a definovaly oblast dveří každé generace Mustangu. Pokročilý retro styl šesté generace dokáže elegantně spojit většinu základních prvků sedanu první generace se siluetou a zadní částí, ale v moderním Mustangu je také spousta prvků fascie čtvrté generace.

Gratuluji tomuto majiteli Mustangu k tomu, že provedl výměnu kol mezi koly, díky čemuž jsem si uvědomil harmonii v Mustangově pokračujícím odkazu. Pokud ignorujete Mach-E, který tuto harmonii remixuje do tematické písně s cílovou reklamou. Pokud někdo teď dá tato kola na svůj Mach-E, zavolej mi hned.