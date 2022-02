Jak se Wordle z virální senzace stal součástí New York Times

Za méně než šest měsíců, Slovo Přesunul jsem se od dárku k virový pocit, která má být oficiální součástí portfolia New York Times.

„Na Wordle je hezké, jak jednoduché a atraktivní je počítačové rozhraní,“ řekl Will Shortz, editor křížovky New York Times. Řekl, že omezení hráčů na šest tipů za den a přidělení na řešení jedné hádanky denně přidává do procesu řešení vzrušení. „Je to skvělá hádanka a její hraní netrvá dlouho, díky čemuž je ideální pro naši dobu, kdy lidé mají krátkou dobu pozornosti.“

Josh Wardle, softwarový inženýr v Brooklynu, vytvořil hru jako dárek pro svého partnera. Pro veřejnost byla vydána v říjnu a během několika měsíců se stala populární. Devadesát lidí hrálo hru 1. listopadu řekl pan Wardle. Po téměř dvou měsících si ji zahrálo 300 000 lidí.

Aby lidé mohli hrát hru, musí uhodnout předem určenou Pětipísmenné slovo V šesti pokusech. Žlutá a zelená políčka označují, že hráč Wordle uhodl správné písmeno nebo správné písmeno a pozici dohromady.