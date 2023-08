Vzestup digitálních nomádů

TECH4GOOD

Technologie narušuje nejen to, jak dnes pracujeme, ale také druh práce, kterou děláme a kde ji vykonáváme. Umožnil vznik fenoménu zvaného digitální nomádství. Pro mnoho lidí už není otázka, kde mohou pracovat, hypotetickou otázkou, protože počet podniků, které najímají digitální nomády, začal růst. Vezměme si případ Spotify, velké hudební značky, která věří, že „podnikání není někam, kam jdete, je to něco, co děláte“.

Trend digitálních nomádů je stále převládající. Tento trend si v posledních letech získal velkou pozornost díky pokroku v technologii, změnám v kultuře práce a lákadlu objevovat nová místa a zároveň si udržet kariéru. Pandemie Covid-19 je považována za hlavní důvod růstu a formování digitálních nomádů. Zaměstnanci na plný úvazek byli uvolněni z kanceláří a mnozí se vydali na cestu, aby využili své nově nabyté svobody.

Jen ve Spojených státech výzkumná studie Independence State z roku 2022 zjistila, že 16,9 milionu amerických pracovníků se v současné době označuje za digitální nomády, což je o devět procent více než v roce 2021 a ohromujících 131 procent od roku 2019 před pandemií. Studie ukazují, že dochází ke stejnému tempu růstu. v jiných částech světa.ze světa.

Digitální nomád je člověk, který pracuje online a cestuje na různá místa, aniž by byl omezen na konkrétní místo. Používají technologie, jako jsou notebooky, chytré telefony a mobilní hotspoty, k přístupu k internetu a práci odkudkoli chtějí. Digitální nomádi mohou pracovat v kavárnách, co-workingových prostorách nebo dokonce na pláži. Tato flexibilita umožňuje jednotlivcům vytvořit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, která vyhovuje jejich potřebám a preferencím.

Digitální nomádi mohou mít různá zaměstnání, jako jsou programátoři, tvůrci obsahu, návrháři nebo vývojáři. Někteří digitální nomádi pracují na volné noze nebo jako podnikatelé, zatímco jiní pracují pro společnosti přátelské na dálku. Někteří digitální nomádi cestují neustále, jiní zůstávají chvíli na jednom místě.

I když se životní styl digitálních nomádů může zdát okouzlující, přichází také s vlastní řadou výzev. Digitální nomádi musí být motivovaní a disciplinovaní, aby zůstali produktivní při práci na dálku. Musí také efektivně hospodařit se svým časem, aby sladili práci a cestování. Navzdory těmto výzvám může být životní styl digitálních nomádů obohacujícím a naplňujícím způsobem života pro ty, kteří jsou ochotni tuto výzvu přijmout.

Digitální nomádi mohou vrážet peníze do místních ekonomik utrácením za ubytování, jídlo, dopravu, zábavu a další služby. To by mohlo vést k růstu odvětví orientovaných na cestovní ruch.

Nový životní styl nezávislý na místě vyvolal zájem o víza digitálních nomádů. Podle webu Exploding Topics sledujícího trendy vzrostl počet vyhledávání výrazu „nomádské vízum“ za posledních pět let o ohromujících 2 400 procent. V důsledku toho země nabízejí vízové ​​možnosti, aby přilákaly cizince na dlouhodobé pobyty.

Dnes již víza digitálních nomádů nabízí asi 54 zemí. Mezi tyto země patří Argentina, Chorvatsko, Česká republika, Gruzie, Německo, Mexiko, Portugalsko a Bahamy. Některé z asijských zemí, které nabízejí digitální nomádská víza, zahrnují Malajsii, Thajsko a Indonésii. Tato víza umožňují digitálním nomádům zůstat v zemi po určitou dobu a pracovat na dálku. Vízové ​​požadavky se v jednotlivých zemích liší, ale obvykle zahrnují potvrzení o příjmu od zahraničního zaměstnavatele, pojistné krytí a žádný záznam v trestním rejstříku.

Filipíny jsou pravděpodobně skvělou destinací pro digitální nomády, kteří si chtějí užít tropické klima, krásnou krajinu a přátelskou kulturu. Z těchto důvodů představil zástupce Surigao del Norte Francisco José „Bingo“ Matugas II sněmovní zákon 8165 neboli „zákon o digitálních nomádech“.

Na Filipínách je mnoho oblíbených míst, ze kterých si digitální baťůžkáři mohou vybrat v závislosti na jejich preferencích a rozpočtech. Cebu City je ideální základnou pro digitální batůžkáře, kteří chtějí mít přístup k pohodlí a vymoženostem velkoměsta a zároveň být blízko přírody a dobrodružství.

Ostrov Siargao je nově vznikající destinací digitálních nomádů v jihovýchodní Asii. Je známé jako hlavní město surfování na Filipínách s vlnami světové třídy a úžasnými plážemi. Siargao je ideálním místem pro digitální nomády, kteří chtějí uniknout shonu města a užít si jeho přírodní krásy a klid.

El Nido je turistické město světové třídy na Palawanu, jednom z nejkrásnějších ostrovů na světě, ideální pro digitální nomády, kteří chtějí zažít to nejlepší z filipínské přírody a kultury a zároveň mít přístup k modernímu vybavení a službám.

Být digitálním nomádem není pro každého, ale pro ty, kteří milují dobrodružství a svobodu, to může být obohacující a vzrušující životní styl. Je to také příležitost, kterou by Filipíny měly brát vážně, protože jsou turistickým centrem. S výjimkou toho, že jsme online na místech jako Siargao a El Nido, máme většinu ingrediencí potřebných k přilákání digitálních nomádů do země. ([email protected])

(Autor je výkonným členem National Innovation Council, hlavním organizátorem Aliance technologických inovátorů pro národ (ATIN), viceprezidentem Analytické a umělé inteligence na Filipínách a viceprezidentem UP System Information Technology Nadace.)