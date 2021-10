David Pasternak získává pátou zlatou hokejku za sebou jako český hráč roku – CBS Boston

BOSTON (CBS) – David Pasternak překonal rekord, který dříve držela legenda NHL Jaromír Jäger. Bruins jsou pátým rokem v řadě útočník Byl oceněn nejlepším hráčem České republiky.

To láme Jágrův předchozí rekord v držení „zlaté hokejky“ čtyři po sobě jdoucí roky. S pěti oceněními POY je Pastrnak nyní druhý v celkovém vítězství s brankářem Síně slávy Dominicem Haškem.

Pasternak, který pochází z města Haverov v České republice, má před sebou ještě dlouhou cestu, aby vytvořil Jarajův rekord v získání ceny Český hráč roku. Jagger, který odehrál 24 sezón v NHL, včetně půl sezóny v Bostonu v letech 2012-13, si cenu převzal 12krát.

Pastrnak si odnesl letošní cenu poté, co ve zkrácené sezóně 2020-21 nashromáždil 48 bodů (20 gólů, 28 asistencí) za 48 zápasů za Bruins. Získal 492 hlasů, když porazil útočníka Tampy Bay Ondreja Balata, který měl 472 bodů. Na třetím místě se umístil Pasternakův bývalý spoluhráč David Craigie, který po sezóně opustil Premier League, aby pokračoval ve své fotbalové kariéře v České republice, s 338 body.

Krejci byl prvním členem Bruins, který vyhrál „Zlatou hokejku“, přičemž toto ocenění obdržel v roce 2013.

Cenu pro nejlepšího hráče České republiky hlasují novináři a čeští hokejoví trenéři na různých úrovních. Poprvé byl představen v roce 1969.