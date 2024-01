USA porazily Česko o zlatou medaili mužů

V odvetě zápasu z úvodního kola – Česko vyhrálo 6:5 v rozstřelu – Američané s úsměvem slavili zisk mužského zlata vítězstvím 4:0 nad Čechy.

Mikey Persild nastartoval věci pro tým USA gólem v přesilovce v prvním a JP Hurlburt skóroval ve druhém. Perchild vstřelil svůj druhý gól v posledním framu a Jane Torre přidala další, aby na konečných 4:0.

Xavier Went zastavil všech 29 střel, kterým čelil.

„To znamená svět. Začalo to před dvěma týdny a náš proces, nazvali jsme to ‚zlatý medailový proces‘, a to byl náš cíl od prvního dne,“ říká Persild. „Svět by toho měl dosáhnout s tímto týmem. Máme tak dobrý tým, tak dobrého brankáře, tak dobré lidi kolem nás. Takže jsme byli opravdu sebevědomí, že do tohoto zápasu vstoupíme.“

Persilt vedl Američany s devíti (čtyři góly, pět asistencí) body ve čtyřech zápasech, ale po celý turnaj šlo o vyrovnaný útok Spojených států. Hurlburt měl sedm bodů, Parker Trottier a Torrey po pěti a Logan Stewart zaznamenal gól a tři asistence.

Cesta Američanů ke zlatu se neobešla bez výzev. Potřebovali rozstřel, aby v úvodním kole porazili Slovensko a poté prohráli s Českem v rozstřelu. V semifinále, Spojené státy znovu vstoupily do rozstřelu, porazil Kanadu 6-5.

Americký hlavní trenér Joe Bonnet byl potěšen, že jeho klub mohl vyhrát finále v základní hrací době.

„Měli jsme tři nerozhodné výsledky (před finále) a říkali jsme si, víš, zkusit vyhrát v základní hrací době,“ říká. „Ale věděli jsme, že hrajeme dobrý hokej a náš cíl byl jeden den po druhém a každým zápasem se zlepšovali, a já si myslel, že to náš tým udělal a mohli jsme odehrát dobrý (finálový) zápas.“

V zápase o bronz mužů Kanada odskočila do vedení 3:0 v první třetině nad Finskem.

Jiko Leitinen a Luka Arco skórovali za Finsko a po 15 minutách vedli 3:2 proti Kanadě, poté Wilmar Kallio a Viljo Kahkonen vstřelili góly ve druhé třetině a zajistili Finsko vedení 4:3.

Kanaďan Mathis Preston skóroval v posledním framu a vynutil si rozstřel, zatímco Eilis Uronen a Mathias Mileniemi vstřelili jediné góly v rozstřelu a Finsko tak získalo bronzovou medaili.

Carter Esler předvedl 32 zákroků na 36 střel pro Kanadu a Piri Lammi odvrátil 29 z 30 střel místo Williama Kammalse ve finské síti.