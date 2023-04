The Changing Face of Europe se vrací na Hot Docs s 10 filmy zkoumajícími témata identity

The Changing Face of Europe, kterou uvádí European Film Promotion (EFP) ve spolupráci s Hot Docs, se vrací do Toronta se šestým ročníkem svého festivalového programu – devět celovečerních a jeden středometrážní film – který zkoumá témata kolem identity, sounáležitosti a boje.

Shane Smith, umělecký ředitel Hot Docs, řekl: „V průběhu let se The Changing Face of Europe stala jedním z nejvlivnějších programů ve skupině a je základem našich festivalových programů. různorodé před festivalem.

Více od Variety

„Evropa má bohatou historii a silné spojení s uměním dokumentární tvorby,“ řekl. „Jsme potěšeni, že můžeme představit silné dílo pocházející z kontinentu, které vrhá světlo na kritické problémy, kterým Evropané dnes čelí.“

Světová premiéra „A Happy Man“ (Slovensko, Česká republika), kterou napsala a režírovala antropoložka a filmařka Soňa G. Lutherova („Flooded“), vypráví příběh Marvina, který se s manželem přestěhuje z České republiky do Švédska. jejich dvě malé děti a vzpomíná na svou nedávnou minulost trans-muže. Film sleduje Marvina a jeho rodinu v průběhu dvou let, od doby, kdy formálně požádal o změnu pohlaví, až do roku 2022.

Luthrová poznamenala: „V konečném důsledku je náš film o lásce a respektu k sobě jako k lidským bytostem.“ „Doufám, že každým příběhem, jako je ten Marvinův, pomůžeme lidem pochopit, že život, rodina a vztahy mají mnoho podob.“ „Happy Man“ produkovali Maroš Hečko a Peter Veverka (který přijímá prodejní dotazy v Hot Docs) pro Azyl Production a Hanka Kastelicová, Tereza Keilová a Tereza Polachová pro HBO MAX; Koproducent Filip Čermák pro F.

VÍTĚZ MEETING POINT VILNIUS BEACH V ROCE 2022 SVĚTOVÝ PRIME FILM ROBERTA (LITVA), debutový film režisérky Eleny Kiriti, sleduje během pěti let mladou Litevku a vytváří chronologický portrét generace mladých Litevců narozených v polovině 90. let. Kairytė se k dopadu své operace vyjádřila: „Budu moci mluvit o tom, co je pro mě právě teď důležité – o věku, ve kterém jsem, o tom, jak nejistá je právě teď, jak nejisté je mládí.“ .

„Roberta“ produkovala Ruta Jekentaite, spoluzakladatelka Baltic Productions. Národní premiéra je naplánována na podzim 2023 spolu s divadelním představením v Pobaltí.

„Roberta“

Severoamerické premiéry na The Changing Face of Europe zahrnují After Work (Švédsko), průzkum Erika Gandiniho o budoucnosti lidských pracovních míst ve stále více automatizovaném světě umělé inteligence (premiéra CPH: DOX); Úvodník Nikiho Padidara IDFA 2022 „All You See“ (Nizozemsko) se ptá: Kdy nováček v zemi přestane být nový a skutečně sem patří?; Premiéra filmu „The Hearing“ (Švýcarsko) Lisy Gerigové: CPH: DOX, ve kterém odmítnutí žadatelé o azyl znovu zorganizují svá slyšení; 2022 DOK Leipzig – premiéra „The Homes We Carry“ (Německo), příběh Brendy Akili Jord o matce a dceři, které roztrhala byrokracie související s imigrací; středometrážní film „Sundial“, portrét venkovského rodinného života Liise Nimika v Estonsku; Průzkum Yannicka Kergotta po zacykleném světě daňových úniků „Tax Me if You Can (Francie), také premiéra CPH:DOX; a v roce 2022 na Mezinárodním filmovém festivalu v Dublinu, vítěz nejlepšího irského dokumentu „Vicky“, film Sacha Kinga o jednom z nejhorších skandály ženského zdravotnictví v irské historii.

V kanadské premiéře má program Veroniky Liškové „The Visitors“ (Česká republika, Norsko, Slovensko), který sleduje napětí vznikající v nejsevernějším městě světa a zároveň zkoumá dopad globalizace na izolované společnosti.

„Blahopřejeme Hot Docs k oslavě 30. výročí a jsme potěšeni, že jsme se mohli během posledních šesti let zúčastnit tak důležitého festivalu s The Changing Face of Europe,“ uvedla v předchozím prohlášení Sonja Heinen, výkonná ředitelka EFP. „Sdílení mnohostranných příběhů evropských filmařů se severoamerickým publikem a propojení dokumentaristů s průmyslem je pro nás velkým úsilím.“

The Changing Face of Europe je prezentována ve spolupráci s Hot Docs a podporována Creative Europe – programem Evropské unie MEDIA – a členskými organizacemi National Film Promotion Institutes: České filmové centrum, Estonský filmový institut, German Films, Litevské filmové centrum, Screen Irsko / Fís Éireann , SEE NL (Nizozemsko), Slovenský filmový institut, Švédský filmový institut, SWISS FILM a Unifrance.

Nejlepší sestava

Popsat Newsletter je různorodý. Pro nejnovější zprávy nás sledujte FacebookA CvrlikáníA Instagram.

Klikněte sem a přečtěte si celý článek.