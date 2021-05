Dominic Reyes způsobil neúspěchy titulů v minulosti

Kdysi byl Dominic Reyes, dvojnásobný uchazeč UFC v těžké váze, největší bezpečností ve fotbalové historii Stony Brook. Dokonce měl aspirace na NFL, něco, co nečekal, když poprvé cestoval z jižní Kalifornie na Long Island studovat na vysoké škole.

“Mým cílem bylo upřímně jen získat titul,” řekl Reyes The Post. [that] Byla to pro mě důležitá věc. Ale pak, jakmile jsem si uvědomil, že jsem dobrý, NFL se stala mým konečným cílem. “

Je to osm let, co liga zvítězila nad Reyesem (12-2, 9 zápasů) v draftu, ale během dvou let se už ve smíšených bojových uměních posunula na 2: 0. A s 2021 NFL Draft, který se uzavírá jen několik hodin před tím, než převezme tituly UFC Fight Night vysílané na ESPN z UFC Apex v Las Vegas proti Jiřím Procházce, se úplně přesunul z fotbalu. Říká, že ani nevěděl, že se tento týden tento koncept odehrává, dokud se ho nezeptá.

Reyes řekl: „Jsem v úplném„ jiném životě “.

Tento život je samozřejmě zaměřen na MMA. Reyes strávil celý rok 2020 soutěžením o zlato UFC za 205 GBP. V únoru dosáhl jednomyslného rozhodnutí, které vyvolalo vášnivou debatu proti Johnovi Jonesovi, který dlouhodobě pracuje na libře k libře. Když Jones učinil dlouho očekávané rozhodnutí přejít na těžkou váhu a upustit odlehčený pás těžké váhy, byl Reyes rezervován na zářijový zápas proti Janu Blauchowiczovi, aby určil nového šampiona. Tento boj je pro Reyese, který dokončí svoji první kariéru přes TKO od druhého kola.

Zašel tak daleko, že Blasovicovu ztrátu popsal jako „zásadně katastrofu“.

„Nevystupoval jsem,“ řekl Reyes. „Nemám zájem o vítězství a prohru, bojím se, že nebudu hrát. To byl pro mě problém.“

Dominic Reyes (vpravo) a Jerry Brushazka váží před zápasem UFC Apex. Getty Images

„Výsledek mě zajímal,“ říká a hovoří o tom, proč nebyla splněna jeho očekávání. „Chtěl jsem vyhrát opasek. Nechci prohrát. Víte, když bojujete nebo hrajete hru nebo cokoli, o co neprohrajete, nebudete hrát. Jste tam jen proto, abyste neprohráli . Pro sportovce není nic horšího, než hrát, aby neprohrál, místo aby vyhrál, aby vyhrál. “, Hraje, aby podal co nejlepší výkon, [your] Nejvyšší úroveň. … nechtěl jsem jít ven. Nechci udělat chybu. Přitom jsem udělal mnoho chyb a byl jsem vyloučen. “

31letý Reyes se rychle opraví, že místo KO’d „spadl“, ačkoli přísahá, že všechny své porážky z roku 2020 vkládá do minulosti. Boj však byl zastaven rozhodným závěrem a Blachowicz ve skutečnosti jednou úspěšně bránil své hrdinství. Později to letos vyzkouší, ale Reyesův výstup na tuto pozici začíná tento víkend proti Procházce (27-3-1, 26. konec).

28letý rodák z České republiky se na svém debutu v UFC v loňském roce výrazně zasáhl poté, co posledních pět let soutěžil téměř výhradně s japonským Rizinem FF. Procházka, jehož osobnost v kleci také prosvítá, se v červenci představil davu UFC s hlasitým KO bývalého konkurenta titulu Volkana Oezdemira. Vyhrál 11 v řadě a posledních devět (T) KO.

„Respektuji způsob, jakým bojuje s bojovou hrou,“ řekl Reyes o Prochazce, kterou potkal až v polovině týdne. „Má hodně podobného samurajského stylu, objímá boj a opravdu bojuje s tím, co ho odlišuje.“

Procházka mohl zaklepat na dveře a vyzvat k titulu UFC, když zvítězil ve svém prvním boji na americké půdě. Ale Reyes, který doplnil první vítězství českého útočníka v šampionátu Ultimate Fighting Championship, se cítí přesvědčen, že má nástroje, které mohou obrátit stoly na svého soupeře, pro kterého trénuje od prosince.

“Myslím, že je to dobrý bojovník. Myslím, že je trochu divoký, ale tento typ odpovídá jeho osobnosti,” řekl Reyes. “Myslím, že bojuje se srdcem na rukávu.”

„S jakoukoli silou jej můžeš přesměrovat a použít proti nim, pokud jsou s tím trochu bezohlední. O tom může být bezohledný.“ Mnoho věcí má ve svůj prospěch, ale je pro ně těžké je využít, a plánuji proti němu použít jeho divoký styl. “

Reyes do této bitvy vnáší to, co považuje za zdravější rozpoložení mysli, než když to udělal naposledy, když se odhadce přihlásil, což podle jeho slov může být jen výhodou.

“Před lednovou bitvou mě nebavily maličkosti, jako šance být tam, a tentokrát jsem,” říká Reyes.