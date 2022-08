Jak přizpůsobit novou aplikaci Home v iOS 16

Letos na podzim se chystá velký redesign aplikace HomeKit Home od Apple s iOS 16. Nedávno jsem si prohlédl všechny nové funkce, které přicházejí na platformu chytré domácnostiale chtěl jsem udělat rychlý tutoriál o jedné z mých oblíbených nových funkcí: přizpůsobení.

V nové aplikaci Domácnost jsou výrazně vylepšeny možnosti přizpůsobení toho, jak se vaše chytrá domácí zařízení, místnosti a oblíbené položky zobrazují na obrazovce. Svůj domovský pohled můžete uspořádat tak, aby se vaše nejpoužívanější místnosti umístily přímo v horní části stránky, nebo určit, že vaše oblíbené položky nebo zdroje z fotoaparátu jsou první věcí, kterou uvidíte, když aplikaci otevřete.

Abyste mohli používat novou aplikaci Home, musíte mít iOS 16

Můžete také změnit uspořádání jednotlivých tlačítek zařízení, jako jsou světla, zámky dveří a stíny – stejně jako uspořádání aplikací na domovské obrazovce vašeho iPhone. To znamená, že vaše nejčastěji používaná chytrá světla nebo dveřní zámky lze snáze lokalizovat, takže palec rychle cvakne a můžete umístit dva související předměty blízko sebe.

K dispozici jsou nové ikony, které pomáhají identifikovat světlo podle jeho typu (například stolní lampa nebo stropní světlo) nebo rychle odlišit jiná zařízení, jako jsou deštníky a chytré zástrčky. Scény – které mohou nastavit více zařízení ke změně stavu všech najednou – nyní mají více ikon a také možnost vybrat si barvu pro každou scénu. Konečně jsou zde nové možnosti tapety, které aplikaci dodají osobitost.

Abyste mohli používat novou aplikaci Home, musíte používat iOS 16; Aplikace je dostupná na všech zařízeních Apple, včetně iPadu, Macu a Apple Watch. Vyjde letos na podzim, ale existuje soubor Veřejnou beta verzi si můžete stáhnout ještě dnes Pokud se nemůžete dočkat.

Zde je návod, jak začít s přizpůsobením aplikace Home v iOS 16 na iPhone.



Jak změnit uspořádání místností a skupin na hlavní stránce zobrazení.

Přizpůsobte si domovskou obrazovku

Home View je obrazovka, která se otevře při prvním spuštění aplikace Home. Dostanete se k němu také kliknutím na ikonu Domů v dolní liště nabídek. Home View je místo, kde se zobrazují všechna ovladatelná zařízení v HomeKitu, uspořádaná do místností a oblíbených položek. Jsou zde i zaměřovače a kamerové sety. Nyní je můžete uspořádat tak, aby lépe odpovídaly způsobu, jakým svá zařízení používáte.

Uspořádejte sekce v hlavním zobrazení

Otevřete na svém iPhonu aplikaci Domácnost.

Kliknutím na tři tečky v pravém horním rohu otevřete nabídku.

Vybrat Změnit pořadí sekcí .

. V hlavním zobrazení uvidíte seznam všech místností a skupin (Kamery/Oblíbené/Scény).

Klikněte a přetáhněte tři vodorovné čáry vedle místnosti nebo skupiny a přetáhněte výběr do požadované pozice v zobrazení Domů.

Zasáhne udělala hlavní pohled se změní.



Nyní můžete změnit uspořádání tlačítek a dlaždic zařízení, stejně jako můžete organizovat aplikace na domovské obrazovce vašeho iPhone.

Upravte pole v hlavním zobrazení

Otevřete na svém iPhonu aplikaci Domácnost.

Kliknutím na tři tečky v pravém horním rohu otevřete nabídku.

Vybrat Upravit domovské zobrazení . (Můžete také dlouze stisknout libovolné tlačítko/políčko a vybrat Upravit domovské zobrazení .)

. (Můžete také dlouze stisknout libovolné tlačítko/políčko a vybrat .) Všechny dlaždice se přesunou do „režimu pohybu“.

Přetáhněte libovolnou dlaždici na požadované místo na obrazovce. Měl by zůstat ve svém přiděleném pokoji.

Na domovské obrazovce můžete změnit uspořádání libovolné dlaždice, včetně nových tlačítek zkratek nahoře, dlaždic scén a dlaždic fotoaparátu.

Můžete také změnit velikost libovolné dlaždice v zobrazení Domů, pokud se nachází ve spodní části místnosti.

Chcete-li to provést, klepněte na dlaždici, když je v poloze kývání.

V pravém horním rohu se zobrazí šipka pro změnu velikosti.

Klepnutím na něj dlaždici zvětšíte a dalším klepnutím ji zmenšíte. Jsou dvě možnosti velikosti.



Nyní můžete tuto zapomenutou chytrou zásuvku odstranit skrytím zařízení v zobrazení Home View.

Skrýt zařízení v zobrazení Domů

Pokud je vaše domovské zobrazení přeplněné mnoha zařízeními, ke kterým v aplikaci přistupujete jen zřídka, můžete je skrýt, aby bylo zobrazení domovské stránky trochu uklizené.

Otevřete na svém iPhonu aplikaci Domácnost.

Dlouze stiskněte na panelu zařízení a vyberte Odebrat ze zobrazení domovské stránky .

. Dlaždice zmizí z pohledu Home View, ale stále se budou zobrazovat v pohledu pro jednu místnost.

Chcete-li ji vrátit zpět do zobrazení Home View, najděte ji v zobrazení místnosti, stiskněte a podržte a vyberte Přidat do domovského zobrazení.

Přizpůsobení ikon v aplikaci Domácnost

Přizpůsobením ikon pro zařízení a scény můžete snadno rychle najít to, co hledáte. V nové aplikaci Domácnost je nyní 15 možností osvětlení ikon (oproti 10 dříve), zatímco ostatní kategorie ikony přepracovaly, aby bylo jasné, že se jedná například o stropní nebo stolní ventilátor.

Největší změna, co se týče ikon, je ve Scenes. Nyní je k dispozici více než 100 nových ikon ve srovnání s pouze 12 v předchozích verzích. Můžete si vybrat plápolající krb, narozeninový dort, knihu nebo emotikony duchů, které vám pomohou zapouzdřit to, co scéna přinese do vašeho domova. Navíc si nyní můžete přizpůsobit jednu z 12 barev pro vaši scénu.

Změňte ikonu světla nebo jiných zařízení

Otevřete na svém iPhonu aplikaci Domácnost.

Stiskněte a podržte zařízení, jehož kód chcete změnit.

Kohoutek Podrobnosti o příslušenství z vyskakovací nabídky.

z vyskakovací nabídky. Klikněte na Nastavení ikonu v pravém dolním rohu (nebo přejeďte prstem zespodu nahoru).

ikonu v pravém dolním rohu (nebo přejeďte prstem zespodu nahoru). Klikněte na aktuální ikonu.

Zobrazí se seznam ikon.

Vyberte Nový.

Kohoutek udělal.

Změňte ikonu scény