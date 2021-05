Odborníci se nyní domnívají, že dosažení „stádové imunity“ je ve Spojených státech nepravděpodobné

Nejlepším přístupem je, aby důvěryhodná osoba řešila hlavní příčinu váhání – strach, nedůvěru, mylné představy, snadný přístup nebo touhu po dalších informacích, řekla Mary Politi, odbornice na rozhodování o zdraví a zdravotní komunikaci na univerzitě Washingtonu. V St. Louis.

Dr. Polity uvedl, že lidé často potřebují vidět ostatní ve svém sociálním kruhu, aby si něco adoptovali, než budou připraveni to vyzkoušet. Zdůraznění výhod očkování, které zachrání život, jako je návštěva člena rodiny nebo vyslání jejich dětí do školy, může být více motivující než vágní představa o imunitě stáda.

„To bude rezonovat u lidí více než tento poněkud nepolapitelný koncept, který se odborníci stále snaží objevit,“ dodala.

Přestože děti šíří virus méně účinně než dospělí, všichni odborníci se shodli, že pro udržení nízkého počtu případů Covid bude také důležité očkování dětí. Z dlouhodobého hlediska bude muset systém veřejného zdraví počítat i kojence, děti a stárnoucí dospělé ve skupině s vyšším rizikem.

Na cestě k této dlouhodobé vizi zůstávají znepokojivé scénáře.

Pokud nebude chráněn dostatek lidí, mohou se postupem času vyvinout vysoce nakažlivé varianty, které mohou proniknout do ochrany vakcínami a přistát v nemocnici a vystavit je riziku smrti.

„Toto je scénář noční můry,“ řekl Geoffrey Shaman, epidemiolog na Kolumbijské univerzitě.

Četnost a závažnost těchto pronikavých zranění by podle něj mohla určovat, zda USA mohou udržet nízký počet hospitalizací a úmrtí, nebo zda se země každé dva roky ocitne v „šíleném boji“.

„Myslím, že se podíváme na svá ramena – nebo alespoň na úředníky veřejného zdraví a epidemiologové infekčních nemocí se budou dívat přes jejich ramena:„ No, proměnné tam venku – co dělají? Co mohou dělat? Řekl: „Možná se může široká veřejnost vrátit k tomu, že si s tím nebude moc dělat starosti, ale budeme muset.“