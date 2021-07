Britská letadlová loď HMS Queen Elizabeth v Jihočínském moři

Britská letadlová loď HMS Queen Elizabeth byla středem pozornosti. Čínská státní média a diplomaté obviňovali Británii z podněcování Spojených států k podněcování nepokojů ve sporných vodách v Jihočínském moři.

Británie oficiálně nepotvrdila přítomnost své skupiny Carrier Strike Group v Jihočínském moři, o které Čína tvrdí, že je to téměř celé její suverénní území, ale řada fotografií zveřejněných na webových stránkách amerického námořnictva ukazuje letadla US Marine účastnící se operací. Mimo britský dopravce zveřejnil tento týden datovou hranici Jihočínského moře.

„Otevřená, klidná a stabilní indicko-tichomořská oblast je zásadní pro zajištění větší prosperity regionu a světa,“ uvádějí titulky.

CNN se obrátila na britské ministerstvo obrany a americké námořní pěchoty se žádostí o komentář na webových stránkách královny Alžběty.

Největší šíření za jednu generaci

Britské ministerstvo obrany uvedlo, že stávková skupina je největším shromážděním námořní a vzdušné síly, které opustilo Spojené království za poslední generaci.

Na palubu dopravce je rozmístěno deset amerických bojových letounů F-35, což je vedlejší produkt dohody mezi Washingtonem a Londýnem o koordinaci a integraci operací flotil letadlových lodí. Torpédoborec amerického námořnictva a holandská fregata jsou součástí úderné skupiny.

Skupina vyplula z Británie v květnu a očekává se, že dorazí do Jižní Koreje, než se na podzim vrátí domů.

Od roku 2014 Čína pracovala na přeměně mnoha tajemných útesů a písčin přes Jihočínské moře na umělé umělé ostrovy silně opevněné raketami, přistávacími dráhami a zbraňovými systémy, což ostatní vlády hněvalo konkurenčními nároky na vodní cestě.

Wu Xiqun, vedoucí čínského Národního institutu pro studie Jihočínského moře, nazval rozmístění britské letadlové lodi pokusem „znovu prožít dny slávy Britského impéria“.

„Poslední let britské letadlové lodi Queen Elizabeth není jen to, co Londýn nazývá překračování vod Jihočínského moře v souladu s mezinárodním právem, ale také pečlivě naplánovaný podvod, který slouží více účelům,“ uvedl článek publikovaný Wu na webových stránkách Lidové osvobozenecké armády. Stránka v anglickém jazyce.

„Není žádným tajemstvím, že Spojené království v otázce Jihočínského moře spolupracuje s USA, pečlivě sleduje jeho vedení a tančí podle svých představ,“ napsal Wu.

„Jihočínské moře bylo symbolem slavné britské koloniální minulosti, jejímž prostřednictvím starodávná říše, která se pyšnila svými koloniemi po celém světě, vrátila bohatství a poklady, které vyplenila v Asii,“ dodal Wu.

Ale americký ministr obrany Lloyd Austin v Projev v Singapuru v úterý Nasazení královny Alžběty nazval „historickým“ a popsal také to, co popsal jako nelegální nárok Číny na většinu Jihočínského moře.

Austin uvedl, že nasazení britského dopravce prokázalo partnerství nejen s Washingtonem, ale i mezi národy v regionu i mimo něj.

„Obzvláště mě povzbuzuje, když vidím, jak naši přátelé navzájem budují pevnější bezpečnostní vztahy, což dále posiluje skupinu partnerství, která zabraňují agresi,“ řekl.

Prohlášení britského vysokého komisaře v Singapuru uvádí, že skupina přepravců poté přistoupí k mnohostranným cvičením ve Filipínském moři.

Americký torpédoborec překračuje Taiwanskou úžinu

Když se skupina letadlových lodí pohybovala napříč Jihočínským mořem, povrchová akční skupina amerického námořnictva poprvé shromáždila v této oblasti dvě třídy amerických válečných lodí.

Tisková zpráva sedmé flotily Spojených států uvedla, že kombinace pobřežního bojovníka USS Tulsa a torpédoborce řízené střely USS Kidd označila poprvé, kdy se lodě těchto tříd spojily a vytvořily na povrchu pracovní skupinu.

“Tyto typy operací SAG jsou výjimečnými příležitostmi, jak využít smrtící sílu flotily,” uvedl ve svém prohlášení kapitán Chase Sargent, velitel pracovní skupiny.

Mezitím další americký torpédoborec s řízenými střelami, USS Penfold, ve středu překročil Tchaj-wanský průliv mezi demokraticky kontrolovaným ostrovem Tchaj-wan a čínskou pevninou a poblíž severního vstupu do Jihočínského moře.

Toto je sedmé takové překročení tchajwanského průlivu americkou válečnou lodí v roce 2021.

Podle státních médií Čína také tento týden napínala své vojenské síly v celém regionu několika cvičeními.

Dvě oblasti v severní části Jihočínského moře mají podle tohoto týdne omezen vstup do cvičení tento týden Článek ve státním bulvárním listu Global Times

„I když je nepravděpodobné, že by čínská vojenská cvičení měla přímou souvislost s britskými válečnými loděmi, ukazují, že lidová osvobozenecká armáda je ve stavu vysoké bojové pohotovosti,“ uvádí se ve zprávě.