Krize na Blízkém východě se rozšiřuje: Američtí vojáci byli zraněni v Iráku při útoku spojeném s milicemi podporovanými Íránem

Prezident Biden v pátek vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby souhlasil s vytvořením palestinského státu po skončení války v Gaze, a navrhl možnosti, které by omezily palestinskou suverenitu, aby se tato vyhlídka stala pro Izrael přijatelnější.

V naději, že překoná tvrdý odpor pana Netanjahua, pan Biden nastolil možnost demilitarizovaného palestinského státu, který by neohrozil bezpečnost Izraele. I když nic nenasvědčovalo tomu, že by pan Netanjahu zmírnil svou opozici, která je oblíbená u jeho křehké pravicové politické koalice, pan Biden vyjádřil optimismus, že by mohli dosáhnout konsensu.

„Existuje řada typů dvoustátních řešení,“ řekl prezident novinářům v Bílém domě několik hodin po telefonátu, prvním za téměř měsíc uprostřed napětí kolem války. „Existuje řada členských států OSN, které stále nemají své vlastní armády. Počet zemí, které mají omezení.“ „Takže si myslím, že existují způsoby, jak to může fungovat,“ dodal. Na otázku, čemu je Netanjahu otevřený, Biden odpověděl: „Řeknu vám to. Odmítl však myšlenku, že takzvané dvoustátní řešení je nemožné, dokud je pan Netanjahu u moci – „Ne, není“ – a odmítl myšlenku uvalení podmínek na bezpečnostní pomoc USA Izraeli, pokud premiér nadále vzdoruje. „Myslím, že budeme schopni něco vymyslet,“ řekl pan Biden. Ale o den později se pan Netanjahu zdál tónem pana Bidena nepohnut. „Nevzdám se plné izraelské bezpečnostní kontroly nad celou oblastí západně od řeky Jordán – to je neslučitelné s palestinským státem,“ uvedl v příspěvku na sociálních sítích. Oba vůdci naposledy hovořili 23. prosince, v hovoru později označeném za obzvláště napjatý. Páteční telefonát přišel den poté, co pan Netanjahu řekl novinářům v Izraeli, že odmítá snahy pana Bidena tlačit na něj, aby se jednalo o dvoustátní řešení. „Premiér musí být schopen říci ne, dokonce i našim nejlepším přátelům,“ řekl Netanjahu novinářům. READ Pentagon odtajňuje videa ukazující „nátlakové a nebezpečné“ chování Číňanů vůči americkým letadlům Biden řekl, že vytvoření palestinského státu, který zaručí bezpečnost Izraele, je jediným životaschopným dlouhodobým řešením desetiletí trvajícího konfliktu, a zopakoval postoj, který v moderní historii přijala většina amerických prezidentů a evropských vůdců. Mezitím Biden navrhl, že „revitalizovaná“ verze Palestinské samosprávy, která částečně řídí Západní břeh, by mohla také převzít Gazu, jakmile tam bude Hamás odstraněn od moci – další nápad, který Netanjahu odmítl, protože tuto autoritu považuje za zkorumpovanou a poskvrněnou. podporou teroristů. „Prezident nadále věří v příslib a možnost dvoustátního řešení,“ řekl mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby novinářům v Bílém domě po hovoru, který podle něj trval 30 až 40 minut. . „Uvědomuje si, že to bude vyžadovat hodně práce. Bude to vyžadovat hodně vedení – zejména v regionu, na obou stranách problému. A Spojené státy jsou hluboce odhodlány tento výsledek nakonec vidět.“ “ Pan Kirby řekl, že oba vůdci také diskutovali o rukojmích držených Hamasem, humanitární pomoci Gaze, uvolnění daňových plateb palestinské samosprávě na okupovaném Západním břehu Jordánu a posunu izraelské vojenské strategie k většímu počtu chirurgických operací. Pan Kirby však neodhalil žádné konkrétní nové dohody a zdůraznil, že vůdci stále nesouhlasí s možností vzniku palestinského státu. Pan Biden a pan Netanjahu se znají desítky let a vztah mezi levicově smýšlejícím prezidentem a pravicově smýšlejícím premiérem je dlouho komplikovaný. Minulý rok se neshodli na pokusu pana Netanjahua zbavit některých pravomocí izraelského soudnictví a na kampani pana Bidena za vyjednání nové jaderné dohody s Íránem. Po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října, který v Izraeli zabil 1200 lidí, odložili své neshody, aby se vzájemně objali, obrazně i doslova. Ale s izraelskou válkou proti Hamásu, která zpustošila velkou část pásma Gazy a údajně zabila více než 24 000 bojovníků a civilistů, se rozdíly mezi nimi opět zvýšily. READ Spojené státy varují, že ruská Wagner Group posiluje operace mimo Ukrajinu Dlouhá mezera mezi hovory byla sama o sobě indikátorem tření. Během dvou a půl měsíce mezi útokem ze 7. října a jejich předvánočním rozhovorem promluvili pan Biden a pan Netanjahu 14krát, tedy zhruba jednou za pět a půl dne. Komunikace tentokrát trvala 27 dní. Pan Kirby se ale snažil spor bagatelizovat a jejich střety popsal jako upřímné neshody mezi přáteli. A dodal: „Neshodneme se na všem.“ „To jsme řekli. Dobří přátelé a spojenci mohou vést tak upřímné a upřímné diskuse a my to děláme.“ Odmítl názor, že se pan Biden snažil přimět pana Netanjahua, aby přijal palestinský stát. „Není to o pokusu zkroutit někomu ruku nebo vynutit změnu v jeho myšlení,“ řekl. Premiér Netanjahu dal jasně najevo své obavy z toho. Prezident Biden dal jasně najevo své pevné přesvědčení, že dvoustátní řešení zůstává správnou cestou vpřed. V tomto případu budeme pokračovat.“ Pan Kirby varoval pana Netanjahua před používáním tohoto jazyka s odkazem na prohlášení premiéra, že Izrael si musí udržet svou bezpečnostní kontrolu nad Gazou a Západním břehem. Pan Netanjahu hebrejsky hovořil o „všech zemích na západ od řeky Jordán“, ale někteří to nesprávně přeložili do angličtiny jako „od řeky k moři“, což je formulace, která vyvolala kritiku. Posledně zmíněný výraz, často používaný Palestinci a jejich příznivci, je mnohými příznivci Izraele vnímán jako antisemitské prohlášení vyzývající k likvidaci Izraele, který leží mezi řekou Jordán a Středozemním mořem, jako je tomu na palestinských územích. . Sněmovna v listopadu kritizovala poslankyni Rashidu Tlaibovou, demokratku z Michiganu, za použití této fráze. Na otázku ohledně komentáře pana Netanjahua pan Kirby odpověděl: „Není to fráze, kterou doporučujeme používat kvůli tomuto kontextu.“ Carol Sutherland přispěla reportáží.