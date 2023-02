Po letech odmítání může být The Legend of Zelda konečně stavebnicí Lego

Pro všechny fanoušky Zeldy mohu potvrdit, že se vyrábí kolekce Zeldy. Nevím, jestli to má spustit úplně nové téma, nebo jestli je to jen jednorázové, ale existuje alespoň jedna sada, která bude mít 1920 kusů a bude se pohybovat od 200 do 325 dolarů, možná 250 dolarů. Jedná se o model 2 v 1 založený na Great Deku Tree. Jen pro upřesnění, nejsem fanouškem Zeldy a nikdy jsem žádnou z her nehrál, takže toho, co jsem viděl, vlastně moc nevím, kromě toho, že popis sady, který jsem dostal, ji konkrétně pojmenoval Great Deco Tree.

Byly tam dva obrázky sady, protože vám dají dost kusů na vytvoření dvou kopií stromu. Jen pro objasnění na straně 2 v 1, zdá se, že jde o stejný model, který můžete opravit, aby vypadal jinak. Nemyslím si, že to ve skutečnosti vyrobili, abyste mohli vyrobit oba stromy a vystavit je společně, protože základna je pouze jedna. Jeden ze stromů byl specificky označen jako navržený ze hry Breath of the Wild, zatímco druhý pocházel z Ocarina of Time. Neznám jedinou kopii stromu, která by měla pod větvemi díru a měla růžové květy. Druhá verze neměla otvor pod čelem stromu a místo toho měla zelené listy. Jakýkoli strom, který vytvoříte, se objeví na podstavci s logem Zeldy.

U miniatur není uvedeno číslo ani žádná jména, ale na obou obrázcích byly zobrazeny stejné tři miniatury. Jednoho z nich jsem poznal pod jménem Link, který má krátké nohy. Další dvě minifigurky jsem nepoznal, takže jsem si je musel vyhledat a vypadají jako Link a Zelda z Breath of the Wild, protože takhle vypadají v modré barvě. Nechybí ani světle modrá koule pokrytá bílou barvou s čirým stojanem.