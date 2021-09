Boxer Manny Pacquiao oznámil svou kandidaturu na prezidenta Filipín

Filipínský šampion v boxu Manny Pacquiao v neděli oznámil, že kandiduje na příštího prezidenta Filipín.

Pacquiao byl nominován frakcí vládnoucí strany PDP-Laban, která je také stranou současného prezidenta Rodriga Duterteho, Informovala o tom agentura Reuters.

“Jsem bojovník a vždy budu bojovníkem v kruhu i mimo něj,” řekl Pacquiao, který je v současné době filipínským senátorem. “Přijímám vaši kandidaturu na funkci prezidenta Filipínské republiky.”

Jeho nominace přichází jen několik dní poté, co soupeřící frakce ze strany PDP-Laban nominovala Duterteho zvoleného nástupce Christophera „Bonga“ Gooa.

Stejná frakce nominovala Duterteho na viceprezidenta, což kritici popsali jako skrytý pokus, aby se udržel u moci a případně se vyhnul stíhání za jeho krvavou válku proti drogám. Podle ústavy země již Duterte nemůže kandidovat na prezidenta, ale může také kandidovat na viceprezidenta, protože pozice jsou voleny samostatně. Nakonec nominaci odmítl.

42letý Pacquiao dříve naznačil, že bude kandidovat na prezidenta, ačkoli když poprvé vstoupil do politiky, byl příliš mladý na to, aby se kvalifikoval. Na Filipínách musí být prezidentským kandidátům alespoň 40 let.

Agentura Reuters poznamenala, že Pacquiao, který až do července letošního roku působil jako předseda PDP-Laban, i přes svou popularitu na Filipínách v nedávných volbách zaostává za slibnými kandidáty.

Pacquiao byl kdysi blízkým spojencem Duterteho, ale od té doby se stal jedním z jeho nejhlasitějších odpůrců, útočil na něj kvůli jeho blízkému vztahu s Čínou a obviňoval ho, že je měkký na korupci.

V červnu, Duterte Fotografování v Pacquiau pro tuto zjevnou transformaci.

„Za ty roky jsi mi nic neřekl, všichni mě chválíš a teď budeš říkat, že jsi zkorumpovaný,“ řekl Duterte o Pacquiaově kritice. “Budu tě pronásledovat každý den. Odhalím tě jako lháře.”

Pacquiao je členem filipínského kongresu od roku 2010, kdy byl zvolen do Sněmovny reprezentantů. V roce 2016 to bylo Zvolen do Senátu. Jako politik je Pacquiao známý tím, že zastává konzervativní názory v souladu se svým evangelikálním křesťanským přesvědčením.