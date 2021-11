Tento týden proletí blízko Země velký asteroid – představuje hrozbu pro planetu?

V posledních týdnech jsme viděli sérii středních až velkých asteroidů křižujících oběžnou dráhu Země. Největší skupina – asteroid 2004 UE – je na cestě k co největšímu přiblížení k planetě. 13. listopadu. Jako objekty blízké Zemi a jak ohrožující planetu.

Co jsou NEO, jaké jsou jejich součásti a jak je poznáme?

Blízkozemské objekty jsou meteority, asteroidy nebo komety s drahami blízko oběžné dráhy Země. Jsou to zbytky z procesu formování naší sluneční soustavy, což znamená, že jsou to kousky téměř nedotčeného ledu a hornin, ze kterých se vytvořily planety. Známe jejich oběžné dráhy tím, že je sledujeme, a známe jejich složení zkoumáním odraženého a infračerveného světla a srovnáním s objekty, které jsme navštívili na vesmírných misích.

Zdá se, že existuje spousta velkých NEO„s v posledních týdnech. Je to neobvyklé?

Za posledních dvacet let NASA Počet NEO se dramaticky zvýšil – z méně než tisíce známých na téměř 28 000. Určit přesné rozměry NEO může být obtížné kvůli jejich malé velikosti a velkým vzdálenostem. Nicméně ty, které NASA odhaduje na 140 metrů nebo více podél jejich nejdelší osy – většina asteroidů má tvar brambor, takže jejich rozměry lze popsat jako zhruba kulové – byly nařízeny Kongresem klasifikovat jako NEO. Nárůst počtu objektů klasifikovaných jako blízkozemní objekty je částečně způsoben tímto stavem. Cokoli takového rozsahu může mít na Zemi katastrofální dopad a zničit města s velkými ztrátami na životech. Toto uvědomění vede k většímu vykazování věcí.

Jak vědci objevují a sledují objekty v blízkosti Země?

NEO zjišťujeme tak, že pořizujeme snímky noční oblohy v průběhu jedné nebo několika nocí a hledáme něco, co se pohybuje ve srovnání s hvězdami nebo galaxiemi. Čím blíže je objekt k Zemi, tím rychleji se může pohybovat. S dostatkem času můžeme tyto snímky použít k určení oběžné dráhy objektu. Mnoho nových a vzrušujících astronomických průzkumů bude mapovat noční oblohu po mnoho let a hledat supernovy nebo jiné časově proměnlivé objekty, takže očekáváme, že jich v příštích několika desetiletích najdeme mnohem více.

Při jaké velikosti se NEO stávají problémem?

Cokoli o průměru větším než 140 metrů může způsobit vážné poškození měst nebo pobřeží, takže jakýkoli objekt v blízkosti Země s oběžnými drahami, které protínají oběžnou dráhu Země, je klasifikován jako potenciálně nebezpečný objekt. Dnes je známo asi 2000 organizací veřejného zdraví. Je nepravděpodobné, že některá z nich ovlivní planetu v příštích 100 letech, ale stále sledujeme jejich oběžné dráhy, zda nedošlo k nějakým posunům. Orbitální trajektorie NEO nelze předpovědět na více než 100 let. Je však důležité poznamenat, že velké dopady zasáhly Zemi v minulosti – zeptejte se kteréhokoli dinosaura, kterého potkáte – a planeta bude v budoucnu ovlivněna významnými dopady. Není to otázka jestli, ale spíš otázka času. Ale nepropadejte panice. Není pravděpodobné, že se to stane v dohledné době.

Existují nějaké způsoby, jak můžeme odvrátit pozornost NEO?

Pokud bychom měli pět až deset let předběžného varování, odklon NEO by měl být snadný. Nemluvím o jaderných explozích nebo něčem podobném. Explodující NEO je pravděpodobně to nejhorší, co můžete udělat, protože nyní máte na stejné oběžné dráze mnoho menších kamenů. Tento měsíc však NASA spustí Double Asteroid Redirection Test neboli DART, který otestuje kinetický dopad na asteroid. Tento plánovaný vysokorychlostní dopad má nastat v říjnu a určí, jak efektivně změnit dráhu asteroidu.

Existuje mnoho dalších metod, včetně gravitačního traktoru – kosmické lodi pohánějící asteroid pomocí hmoty kosmické lodi – nebo raket k němu připojených. Pokud má naše civilizace přežít dalších 1000 let, musíme to zjistit.

Asteroid 2004 UE dosáhne svého největšího přiblížení k Zemi 13. listopadu. Jak toto tělo?„Velikost a trajektorie NEO, které byly identifikovány v průběhu historie?

Asteroid 2004 UE je velmi typický pro NEO. Jeho průměr je asi 160 metrů – většina je menší, ale mnohé jsou větší. Asteroid 2004 UE nepředstavuje bezpečnostní problém, protože nejbližší přiblížení k oběžné dráze Země 13. listopadu bude více než 30krát větší než vzdálenost mezi Zemí a Měsícem. To se stává často.