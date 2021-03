Aktualizace Amazon Fire TV vydána se zcela novou domovskou obrazovkou

Program byl Poprvé to bylo oznámeno v září Poprvé se objevil na Fire TV Stick Lite a třetí generaci Fire TV Stick v prosinci, ale nyní bude moci každý, kdo vlastní Amazon Fire TV Cube (1. a 2. generace) a Fire TV 3. generace, Fire TV Stick 4K používat nové funkce. Později v tomto roce společnost Amazon uvedla, že aktualizuje své druhé generace chytrých televizorů a Fire TV Stick.

Amazonka Čtvrtek O nové velké aktualizaci Fire TV Nyní se zavádí do zařízení. Má zcela přepracovanou domovskou obrazovku a funkce, jako jsou samostatné uživatelské profily, takže doporučení, co sledovat, se pro všechny členy vaší rodiny liší.

S novým softwarem může až šest lidí vytvářet různé profily. Pokud tedy sledujete hodně komedií, Amazon vám může doporučit další komedie, které se vám budou líbit. Pokud však váš manžel sleduje hodně dramat, dostane doporučení pro další obsah tohoto typu. V současné době Amazon s jedním profilem doporučuje pouze více na základě toho, co bylo zobrazeno, bez ohledu na to, kdo si prohlíží.

Přizpůsobení se také rozšíří na domovskou obrazovku, kde můžete v horní části připnout určité aplikace pro rychlý přístup. Možná použít NetflixA YouTube TV A Disney + Často například Na začátek můžete umístit nové menší ikony. Níže jsou uvedena doporučení pro věci, které prostřednictvím služeb vidíte.

K dispozici je také nová karta „Živé“, která vám zobrazí průvodce kanálem, takže můžete snadno přejít přímo do živého televizního vysílání, pokud platíte za službu streamování TV, jako je Sling nebo YouTube TV. Amazon v září pro CNBC řekl, že to navrhl, aby se stal známějším zážitkem pro lidi přecházející z kabelového na vysílání.

Tato aktualizace zahrnuje také hlubší integraci s hlasovým asistentem Alexa, takže můžete říct „Alexa go to Live TV“ a spustí službu živé televize, která za to platí.