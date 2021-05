Také kočky upadají do optických iluzí: NPR

Přepínání titulků Tara McCready Tara McCready

Pokud jste někdy trávili čas s kočkami, pravděpodobně jste si všimli, že milují zabalení do malých pohodlných krabiček. Možná nevíte, že budou také sedět uvnitř 2D diagramu čtvercového čtverce na zemi. Nová studie navíc zjistila, že kočky budou automaticky sedět uvnitř optické iluze, která se jeví jako pouhý čtverec.

Předpokládá se, že je první svého druhu studie Zapojte dobrovolníky, aby sledovali kočky v jejich domovech, což je strategie, jak se vyhnout tomu, co bylo historicky hlavní překážkou studia kočičího poznání v laboratoři – nespolupracující povaze koček.

„Kočky jsou vtipné, kočky jsou divné a divné a my je za to milujeme. V některých ohledech je proto obtížné je studovat, protože často spoléháme na cvičné modely a kočky nejsou tréninkem příliš nadšené,“ říká Gabriella SmithVedoucím studie je výzkumný pracovník zabývající se chováním zvířat, který v současné době pracuje s Alex Foundation, laboratoří vnímání ptáků.

I když existuje mnoho výzkumů o poznávání psů, ne moc Vědci se pokusili prozkoumat vnitřní svět koček. Například nikdo přesně neví, proč kočky musí sedět uvnitř malých krabiček.

„Existují dvě velmi neformální teorie o tom, proč jsou v krabici,“ říká Smith. Jedním z nich je, že kočky touží Uklidněte stres na jejich tělech To jim připomíná, když byli mladí, obklopeni spolužáky. Dalším důvodem je, že kočky mají spříznění s potenciálními úkryty kvůli způsobu, jakým vytvářejí kořist při lovu.

„Ale to nevysvětluje, proč se to promítne do dvojrozměrného tvaru na zemi,“ poznamenává Smith a vysvětluje, že kočka bude například sedět také uvnitř čtvercového tvaru vytvořeného na zemi pomocí lepicí pásky.

Přemýšlel jsem, jak budou kočky interagovat s tím, co je známé jako Kanisa obrysová iluze, Který používá čtyři tvary Pac-Mana, aby vytvořil čtvercový vzhled.

Smith poznamenává, že „kočky se chovají přirozeně, když jsou v přirozeném prostředí,“ a tak spolu se svými kolegy vymyslela experiment, který umožnil dobrovolníkům testovat jejich kočky doma standardizovaným způsobem a poté výsledky poslat zpět.

Účastníci obdrželi brožury s pokyny, jak tisknout a řezat tvary papíru, které lze připevnit na podlahu, a vytvořit tak tři možnosti: Kanizsa, skutečné obrysy čtverce a ovládací prvek, který byl obrácen k tvarům Pac-Man. Dobrovolníci byli instruováni, aby své kočky natočili na videokazetu, když se s těmito spouštěči setkali na krátkých testech v průběhu šesti dnů, zatímco dobrovolníci nosili sluneční brýle, aby nechtěně nedali kočkám žádné signály očima.

Zatímco se k experimentu přihlásily stovky lidí, vědci nakonec získali úplná data pouze o 30 kočkách. Jejich výsledky? Kočky se rozhodly sedět na fantomovém čtverci stejně, jako tomu bylo ve skutečném čtvercovém schématu – a to spíše než ne-čtvercové uspořádání.

Podle jejích znalostí, Smith říká, je to první publikovaná studie vnímání koček, která přijala ne-vědce k provádění experimentů doma. Nikdy výzkumník Christine Vitali Unity College v Maine souhlasí.

„Věda o občanech může být užitečným způsobem, jak oslovit širokou škálu kočičích účastníků z celého světa,“ říká Vitale. „Je to také skvělý způsob, jak se majitel dozvědět více o chování své kočky.“

Poukazuje však na počet lidí, kteří z této studie odešli, a říká, že budoucí úsilí v tomto směru bude možná třeba kratší a snazší, aby bylo zajištěno, že dobrovolníci mohou dokončit všechny požadované úkoly.

„Tato studie je v souladu s předchozím výzkumem, který naznačuje, že kočky, stejně jako lidé, jsou náchylné k různým optickým iluzím,“ dodává Vitali. Minulá práceNapříklad ukažte, že se kočky zapojí do loveckého chování, když vidí imaginární pohyb, jako je Otočte iluzi hadů.

Existuje dokonce jeden studie„Prováděno v laboratoři v roce 1988, která zkoumala reakce dvou koček na stejnou konturní iluzi použitou v Smithově novém experimentu. Randolph BlakeKognitivní neurovědec, nyní na Vanderbiltově univerzitě, provedl tuto dřívější práci. Zahrnovalo dvě laboratorní kočky, které byly vyškoleny, aby se dotýkaly nosu, když viděly na obrazovce čtvercový tvar, aby získaly odměnu za jídlo.

Blake říká, že kočky provedly úkol několikrát ve velmi kontrolovaném prostředí, což umožnilo vědeckou přísnost poskytnout důkazy o tom, že kočky osobně vnímaly imaginární čtverec.

Naproti tomu má tato nejnovější studie tu výhodu, že testuje netrénované kočky v přirozenějším prostředí, i když přinesla méně údajů, protože mnoho účastníků ze studie odcházelo. Vzhledem k tomu, že kočky jsou tak krátké a blízké zemi, poznamenává Blake, možná jste viděli tvary na zemi z úhlu, díky kterému kočky méně pravděpodobně vnímají iluzi čtverce stejně jako vyšší lidé.

Říká však, že vědci si byli vědomi mezí svých nálezů a říká, že tato studie chytře využila přirozené touhy domácích koček obsadit uzavřený prostor.

Opravdu si vážím a vážím si toho, co udělali, říká Blake a dodává, že se diví, co se ale stalo v myslích kočkovitých šelem, když viděli podivné značky přilepené k zemi a jejich majitelé natáčeli v tmavých brýlích.