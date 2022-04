Obchod Google Play vám brzy zabrání ve stahování starých aplikací

Apple opakovaně odstraňoval z App Store aplikace, které nebyly navrženy pro nejnovější modely iPhone nebo novější verze iOS, což by bylo obvykle užitečné pro celkovou zkušenost se softwarem, ale ztížilo používání starších aplikací a her. Google se zdráhal učinit stejné kroky s obchodem Google Play, ale to se brzy změní.

Google oznámil v příspěvku na blogu, Počínaje 1. listopadem 2022 již stávající aplikace, které necílí na úroveň API do dvou let od nejnovější hlavní verze Androidu, již nebudou k dispozici pro objevování ani instalaci pro nové uživatele se zařízeními s verzemi operačního systému Android vyššími, než je cílová úroveň aplikací. . API. S vydáním nových verzí operačního systému Android v budoucnu bude okno požadavků odpovídajícím způsobem upraveno.“

Aplikace a hry pro Android jsou navrženy s ohledem na dvě různé verze Androidu: minimální úroveň API a „cílovou“ úroveň API. První je starší verze Androidu, se kterou je aplikace určena, zatímco druhá je nejnovější verzí Androidu, pro kterou je aplikace určena. Vývojáři by měli udržovat cílovou úroveň API blízko nejnovější verzi Androidu, což aplikaci umožňuje používat nejnovější API a vývojové funkce. Novější úrovně API však obvykle mají také více omezení oprávnění, a proto některé aplikace zůstávají na starých úrovních API tak dlouho, jak je to možné. Snapchat je zde snad nejznámějším příkladem, který Roky uvízl v úrovni API 22 (Android 5.1). Chcete-li se vyhnout modelu oprávnění za běhu, který byl zaveden v systému Android 6.0.

Google již žádá o nové aplikace a aktualizace pro stávající aplikace Zaměření na nejnovější verzi Androidukterá je aktuálně nastavena na Android 11 (úroveň API 30) a v srpnu 2022 bude zvýšena na Android 12 (úroveň API 31). Tento požadavek se však vztahuje pouze na aplikace, které jsou stále ve vývoji – staré a opuštěné aplikace a hry zůstávají v klidu , pokud budou stále splňovat další zásady Obchodu Play.

Tento krok pravděpodobně zlepší soukromí a zabezpečení, protože aplikace budou muset držet krok s vyvíjejícími se oprávněními pro Android a změnami zabezpečení, pokud chtějí zůstat dostupné v Obchodě Play. To však ztíží (nebo znemožní) přístup k mnoha starším aplikacím, zejména po prvním vyčištění 1. listopadu. Naštěstí je jednodušší kopírovat a uchovávat staré aplikace a hry na Androidu než na iOS.

