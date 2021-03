Neporazená česká dvojice si získala titul

Ondrej Perusic a David Schweiner pokračovali ve vítězné sérii během finálového zápasu čtyřhvězdičkového mužského poháru Katara v plážovém volejbalu v Dauhá a podařilo se jim jejich pohádkám ukončit šťastný konec. Čtrnáctý český národní tým získal vůbec první zlatou medaili na světovém turné plážového volejbalu FIVB.

Na svém prvním světovém turné týmu získali stříbrné medaile Brazilci Evandro Goncalves a Gustavo Carvalhaes (Goto).

Čtvrté semeno z USA Taylor Crabbe a Jacob Gibb získali bronzovou medaili. Toto byla jejich druhá medaile na World Tour, po čtyřhvězdičkovém zlatě Chetumal v roce 2019.

První sada zápasu o zlaté medaile byla velmi konkurenceschopná o 10–10, poté se Pirosik a Schweiner rozešli se čtyřmi body a nikdy se neohlédli. Některé účinné blokování Schweinera pomohlo zůstat na vrcholu, dokud Perusic nezasáhl vítěze skupiny. Začátkem druhé sady se otevřeli v širokém předstihu a vypadalo to, jako by se plavili pohodlně za vítězstvím. Evandro a Guto však využili několik nenásilných chyb, aby je usadili v 17-17. Češi si přesto udrželi svoji bezpečnost a posunuli se k vítězství 2: 0 (21–16, 21–19).

“Nečekali jsme to a nemohu opravdu popsat emoce a pocity, které v současné době máme. Jsem opravdu šťastný z našeho výkonu v průběhu celého turnaje, protože nakonec nedošlo k žádným vzestupům a pádům. Neměli jsme sestup, kromě můj tým ve skupině dva finále a jsem s tím opravdu spokojený. “

V All-American Classics o bronzovou medaili mezi hráči ve věku 156 let společně Krapp a Jeb zcela ovládli první set proti Nicku Luceně a Philu Dalhouserovi, kteří zvítězili velkým rozdílem. Druhá však byla těžká bitva. V Money Time museli Crab a Jeb položit Luceně a Dalhouserovi dva stanovené body, než se dostali k vítězství 2: 0 (21–9, 23–21).

Mezitím druhá žena Alex Klinmanová a April Rossová z USA získaly ženský titul, jejich páté místo na světovém turnaji FIVB Beach Volleyball World Tour.

První stříbrná manželka, mistr světa Sarah Pavan a Melissa Humana Paredes z Kanady. Nyní mají na opasku 11 medailí z World Tour.

Třetí místo Brazílii Agatha Bidenarkczuk a Eduarda Santos Lisabon obsadili třetí místo a bronzovou medaili. Byla to jejich 16. medaile z 33 přihlášených na World Tour.

Oba týmy plné nové energie a touhy po vítězství vstoupily do zápasu o zlatou medaili a pustily se do tvrdého boje. V polovině prvního setu odpověděli Alex a April na čtyři body za odtržení přes Pavana a Melissu pěti vlastními body. A byla to opět bitva o každý bod, s častými změnami náskoku v peněžním čase, kdy Američané odmítli Kanaďany první set point a April zasáhla vítězných 22-20. Těsný boj pokračoval i ve druhém setu, ale nakonec Alex a April ve své hře zvýšili přesnost a vyšli se skóre 2: 0 (22–20, 21–18).

„Znamená to hodně! Jsme vděční za to, že jsme tady. Cítili jsme se zde tak vítáni. Byl to úžasný turnaj, úžasný běh, být na špici, zejména na první události dávno, bylo velmi vzrušující. Pracovali jsme tvrdě jako jak jsme mohli a stále cítíme Existuje spousta prostoru pro zlepšení. Před tímto týmem to bylo opravdu těžké a bylo to, jako bychom se navzájem tlačili. April hned po obdržení poháru řekla: „Takže jsme dělat si poznámky, vrátit se a dál tvrdě pracovat. “