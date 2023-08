Jak strávit 3 dny v Praze, Česká republika

Seznamte se KrváceníVýlet do Zimbabwe Blogger Umístěný ve Finsku. Všestranná cestovatelka, která ráda prozkoumává různé styly cestování, si užívá řadu zážitků od levných sólových dobrodružství a skupinových výletů až po luxusní pobyty a dovolené. V červnu podnikl samostatný výlet do Prahy v České republice, kde strávil tři noci v evropském městě.

„Praha je skvělým turistickým cílem díky své bohaté historii, ohromující architektuře a živé kultuře,“ řekl Bleetary Travel Noire. „To, co na tomto městě miluji, je plynulá směs starosvětského kouzla a moderní kosmopolitní atmosféry, díky které je každý kout malebným potěšením.“

Během svého pobytu ve městě bydlela v hotelu A&O Prague, který považuje za fantastickou volbu ubytování pro levné cestovatele, kteří hledají pohodlí a komfort. Zarezervoval si dvoulůžkový pokoj pro pohodlný a cenově dostupný pobyt bez kompromisů v kvalitě.

„Se svým přátelským personálem, vynikajícím vybavením a strategickou polohou 2,3 ​​km od města nabízí A&O Prague pohodlnou základnu, ze které můžete prozkoumat město, aniž byste museli vydělat peníze,“ řekl.

Jedním z vrcholů jeho cesty byla středověká večeře o pěti chodech. Tento pohlcující zážitek ji přenese zpět v čase s nádherným večírkem a fascinujícími představeními. Další nezapomenutelnou činností, kterou si užila, byla prohlídka města veteránů.

„Cítila jsem se jako král, když jsem stylově prozkoumávala historické památky města,“ řekla. „Obě aktivity dodaly nádech kouzla a učinily můj čas v Praze opravdu nezapomenutelným.“

Zde je jeho celý třídenní itinerář v Praze, Česká republika.

1. den: Prozkoumejte nejzajímavější místa Prahy

Začněte své pražské dobrodružství prohlídkou města historickým autem, fantastickým způsobem, jak nasát krásu města. Zarezervoval si toto nádherné turné s Get Your Guide, díky čemuž byl celý zážitek bezproblémový. Zajistili také vyzvednutí z jejího hotelu.

Po prohlídce šel do taneční budovy, známé také jako dům Freda a Ginger. Tento architektonický skvost vyniká svým zakřiveným, netradičním designem. Pro milovníky architektury je nutností a nabízí fantastické fotografické příležitosti.

Aby si odpočinula, zašla do Cafe Chloe. Je to útulná kavárna s příjemnou atmosférou. Při nasávání pohodové atmosféry jedla red velvet cake a ucítila vůni české kávy.

2. den: Ponořte se do historie a kultury

Ráno šla do knihovny. Popsal „rozsáhlou sbírku a klidné prostředí“ jako dokonalé prostředí k procházení nebo prozkoumávání dobré knihy.

Pro mimořádný večer povečeřel ve středověkém zážitku, který si rezervoval prostřednictvím Get Your Guide. Zážitek ji přenesl zpět v čase. Byl to „sladký svátek“ a bavili ho středověkí umělci.

Žádný výlet do Prahy se neobejde bez prohlídky Pražského hradu. Velkolepý komplex tyčící se nad městem byl její další zastávkou. Složitá architektura, úžasné výhledy a hluboce zakořeněná historie z něj dělají atrakci, kterou musíte vidět.

3. den: Skryté skvosty a kulturní požitky

Vyhledala Bubble Point View, skrytý klenot, který nabízí dechberoucí panoramatické výhledy na panorama Prahy. Je to klidné místo, kde se můžete ponořit do krásy města a zachytit neuvěřitelné fotografie.

Později navštívil katedrálu sv. Víta nacházející se v areálu Pražského hradu. Dokončení trvalo šest století a jeho ohromující vitráže zobrazují biblické výjevy. Gotická architektura a složitá vitrážová okna v ní vzbudila úžas nad řemeslným uměním. Popsal to jako „duchovní a architektonické mistrovské dílo, které si nesmíte nechat ujít“.

Tipy na návštěvu Prahy

Bleetary doporučuje cestovatelům, aby si v Praze nechali nějakou hotovost. Výlet do Prahy doporučuje spojit s výlety do sousední Vídně a Budapešti.

„Cesta autobusem nebo vlakem trvá tři hodiny nebo méně,“ řekl. „Je to velmi cenově dostupné pro ty, kteří podnikají výlety po Evropě. Ušetří vám přetížení letišť a poskytne vám skvělý výhled na cestu.“

Pro pohyb po městě, Bleetary říká, že Uber funguje dobře pěšky a jezdit veřejnými tramvajemi.

„Uber je tam tak levný,“ vysvětlil. „Jsou tam tramvaje [also] Levné a zajímavé pro použití, pokud chcete vidět víc, než se jen přenášet z jednoho místa na druhé. Většina turistických míst je blízko sebe, takže se projděte a objevte skryté drahokamy.