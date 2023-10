Arnaizová přetáhla Filipíny před Českou republiku ve světovém ženském softballu do 15 let

MANILA, Filipíny – Erica Arnaisová dala vše, co měla, aby zvedla Filipíny 3:2 nad tvrdohlavou Českou republikou, aby zahájila kampaň Světového poháru žen do 15 let v olympijském parku Komasawa v Tokiu. , Japonsko v sobotu.

Arnais odpálil 14 pálkařů v sedmi směnách a musel se probojovat až do sedmé a poslední směny, aby přežil ohromný boj Čechů a získal první výhru Blue Girls sponzorované Cebuana Lhuillier.

Arnaizovu brilantnost nadhazování podpořila velkolepost filipínských pálkařů.

Cristin Angel Calaguasová odpálila v první jízdě národa v úvodním kole, následovala obětovaná muška Janelle Santosové, která poslala Sheenu Joy Capistrano bezpečně před trojité pole vpravo.

Blue Girls se ve třetí směně dostaly do vedení 3:0, když Crazy Payote skóroval podle výběru hráče v poli.

Češka se pak naposledy snažila v sedmé a poslední směně, kdy Teresa Sklodičová skórovala nájezdem a Lucy Horová skórovala po chybě v poli a dala další gól Filipínám, které snížily své manko na 3:2.

Reklamní Pokračujte posouváním

Pro Češky to byl poslední spěch, i když solidní nasazení Arnaise a Blue Girls pomohlo zpečetit vítězství.

„Je to skvělý začátek pro tým Filipín. Doufáme, že pod vedením našich trenérů a manažerů mohou naše dívky ukázat světu, že to myslí opravdu vážně, a na svých příštích turnajích se znovu prosadit,“ řekl Amateur Softball. Prezident Filipínské asociace Jean Henri Lhuillier.

Filipíny se v neděli utkají s mocným USA a nepředvídatelnou Ugandou ve dvojzápase, v pondělí s Portorikem a v úterý s Brazílií, aby se uzavřel program vyřazovacího kola skupiny B.