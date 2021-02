Australian Open byl zticha, protože blokování udržovalo fanoušky daleko

Před prázdnou arénou Rod Laver se zdálo, že kameramanův třepot kamer byl velmi rušivý, než hráč poslal podání.

Zvuky zesíleny byly i další zvuky, které obvykle neslyšíte: pískání elektronických padáků, které se při směnách zvedají do své polohy, praskání dětských míčových bot.

Nádherná shromáždění přivítal sólový potlesk trenéra a lékaře. Výkřiky nového elektronického komunikačního systému byly najednou hlasité a zbytečně rušivé.

Davy z Australian Open v sobotu zmizely kvůli přísnému pětidennímu uzamčení uloženému vládou státu, aby potlačilo vypuknutí případů COVID-19. S menším počtem fanoušků hráči čelili velmi známému pocitu: zjevnému nedostatku fanfár.

Prvních pět turnajových dnů vypadalo úplně jinak – jako návrat k tenisu před pandemií. Poprvé za rok byly povoleny velké davy lidí, a přestože návštěvnost byla mnohem nižší než v předchozích letech, zdálo se, že to nevadí. Cítil jsem Zemi naživu.

Nikde to nebylo evidentnější než aréna Johna Caina během oblíbeného domácího zápasu třetího kola Nicka Kyrgios proti Dominic Timm v pátek večer. Bouřlivý dav co nejlépe využil toho, co mohlo být jedním z posledních zápasů s fanoušky na turnaji – opouštěli Kyriusovy vítěze, zasténali každou ze svých chyb a unisono narazili na opěradla svých židlí.

Byly také některé momenty davu méně úžasné. Rafael Nadal byl obtěžován ženou, která křičela a mávala prostředním prstem, protože hlavní vítěz se 20krát připravoval na podání ve svém druhém kole vítězství nad Michaelem Mumeem. Zasmál se mu slovy: „Možná měla příliš mnoho ginu nebo tequily.“

Vypuknutí COVID-19 spojené s karanténním systémem hotelu v Melbourne tuto slavnostní atmosféru zastavilo. Australian Open měl dovoleno pokračovat během výluky – ale bez fanoušků.

Pátá semena Elena Svitolina popsala dramatický posun od hraní před davem k opětovnému čelení prázdným arénám jako „otravný“ a „v některých ohledech smutný“.

„Snažila jsem se přesvědčit sama sebe, že se jedná o grandslamový turnaj a že hrajeme důležitý zápas,“ řekla po sobotním vítězství ve třetím kole nad Julií Putincevovou.

V některých ohledech to byl pocit, že země byly na zimu uzavřeny. Na všech stáncích s jídlem a pitím byly namalovány okenice, přičemž fanoušci jen několik hodin před tím, než se seřadili, aby uchopili doplněk piva během dramatického pětinásobného vítězství Novaka Djokoviče nad Taylorem Fritzem.

Na promoční scéně Akademie Rafa Nadala byl ponechán televizor, který zaplnil prázdnou chodbu na stadionu Roda Lavera zvuky mladých hráčů cvičících rockovou hudbu.

Mnoho dveří na náměstí je zamčeno a jediní lidé v dohledu jsou maskovaní policisté a správci.

Celá scéna byla ještě zvláštnější tím, že v sobotu začal další ženský turnaj pro hráče, které na Australian Open brzy prohrály. Bylo těžké říct, jestli se ještě pořádá grandslamová událost – a kdo v ní hraje.

Ačkoli některé turnaje v uplynulém roce umožnily omezený počet fanoušků, hráči si zvykli hrát před tichými tribunami.

To to neusnadňuje. MacKenzie MacDonald řekl, že on a jeho soupeř z třetího kola, Lloyd Harris, byli zmateni podivným pískavým zvukem, který slyšeli při hraní na kurzu 3.

„Ve skutečnosti muži skenovali odznaky u předních bran pro lidi, kteří přicházeli a pracovali na turnaji,“ řekl. „Ale zjistit to trvalo sedm her.“

Žádné davy neznamenají ve způsobu roztleskávání jen velmi málo. V závěru druhého setu Harris udržoval neustálý proud dialogu s jedinou osobou, kterou mohl na tribuně – se svým trenérem Anthony Harrisem (nepříbuzným). Nezdá se, že by to pomohlo – Harris prohrál ve dvou setech.

Bez davů, řekla Svitolina, určitě existují nějaké „nenápadné okamžiky, které se mohou vklouznout dovnitř“.

„Když jsi dole, myslím, že se tady cítíš téměř sama,“ řekla. „Lidé vám dodávají energii, podporují vás a snaží se vás dostat zpět do zápasu.“

Když si Kyrgios znovu zahrál před divokým davem doma, plně si uvědomil, jak moc miluje tento aspekt hry, a naznačil, že by letos nemusel hrát celý program, kdyby tam nebyli fanoušci.

Na zahřívacím turnaji před Australian Open bez publika trpěl.

Řekl: „Bylo těžké vést rozhovor sám se sebou a rozhlížet se kolem sebe. Nevidím nikoho, kdo by sledoval a jen se snažil produkovat skvělý tenis proti dobrému hráči.“ „Myslím si, že sport je na konci dne zábava, a chci mít možnost hrát před celým davem po celém světě.“

Nic nemůže nahradit vzrušení z hraní před fanoušky na stadionu Roda Lavera. Karolína Muchová dostala tuto příležitost v sobotu proti české kolegyni Karolíně Plíškové poté, co byla v prvních dvou zápasech nominována na menší stadiony.

„Včera ráno jsem byla opravdu šťastná, protože konečně budu hrát na větším stadionu a bude tam dav,“ řekla poté, co porazila Plíškovou.

Muchová nedostane její přání, ale mohla by mít další šanci. Fanoušci by mohli být zpět po okamžitém vypnutí za pět dní. Jediné, co musí udělat, je vyhrávat.

___

K této zprávě přispěl tenisový spisovatel Associated Press Howard Windrich ve Washingtonu.

___

Více AP Tennis: https://apnews.com/hub/tennis a https://twitter.com/AP_Sports