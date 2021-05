Indická noční můra COVID je nyní oficiálně problémem Afriky

Indie katastrofální koronavirová nákaza Nyní vyslala smrtící dozvuky do Afriky, protože země spoléhají na vakcíny vyrobené v Indii prostřednictvím globálního vakcínového programu COVID-19 známého jako COVAX.

Světové ekonomické fórum varoval Afrika, která již má nejpomalejší propuknutí vakcíny na světě, kde jsou očkována pouze 2 procenta celkové populace, riskuje vystavení vlně nových variant, protože virus nekontrolovaně mutuje po celém kontinentu kvůli nedostatku vakcín způsobenému indickou krizí.

Globálně bylo použito 150 dávek na 1 000 lidí. V Africe bylo na 1000 lidí podáno pouze osm dávek. S Indií, která je největším výrobcem vakcín na světě a není schopna plnit vývozní objednávky vakcín pro program COVAX v Africe, by tento počet mohl dále klesat.

V květnu bylo ztraceno asi 140 milionů dávek vakcín, které měly být distribuovány do afrických zemí s nízkými příjmy prostřednictvím COVAX. „Je pravděpodobné, že v červnu bude vynecháno dalších 50 milionů dávek,“ uvedla ve svém prohlášení Henrietta Fore, ředitelka UNICEF. „Obáváme se, že smrtící vzestup v Indii je předzvěstí toho, co se stane, pokud tato varování zůstanou bez povšimnutí. I když je situace v Indii tragická, není ojedinělá.“

Tchaj-wan je také uprostřed ničivé druhé vlny, přičemž první velkou převýšil. Ale varianty se tam uchytily a vakcíny očekávané společností COVAX – které byly znovu vyráběny v Indii – musí teprve dorazit. Nyní se země potýká s tím, jak rozdělit 300 000 dávek v ruce populaci více než 24 milionů a zda by měly poskytnout druhé dávky nebo jen získat co nejvíce lidí první dávku. Pouze 1% populace je plně očkováno.

Světová zdravotnická organizace rovněž doporučila, aby všechny africké země používaly všechny své dávky vakcín k podání prvních vakcín co největšímu počtu lidí, místo aby poskytovaly zásoby pro druhou dávku, aby byla zajištěna alespoň částečná ochrana co největšího počtu. V pondělí ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval Indický sérový institut, který poskytuje program COVAX, aby se „i přes vyčerpání„ vrátil na správnou cestu a doháněl “.

Světové ekonomické fórum nyní vyzývá bohaté země, aby upustily od „vakcinačního nacionalismu“ a pomohly národům, které se potýkají, tím, že učiní z vakcín globální veřejné statky a údaje o IP budou přístupné všem. Indie a Jižní Afrika vyzvaly k upuštění od obchodních aspektů práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), aby se urychlila výroba vakcín. Bidenova administrativa již vyzvala k patentování, aby pomohla vyrábět více vakcín.

“Nedávná oznámení o vývozu vakcín COVID-19 oslabí dynamiku úsilí o zajištění spravedlivého globálního přístupu k vakcínám COVID-19,” uvedl Chido Monati, prezident Světového ekonomického fóra. „Nastal čas pro skutečné partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, protože svět čelí jedné ze svých největších výzev.“

Čína byla mezi prvními, kdo vyslyšeli výzvu na pomoc Africe tím, že darovali vakcíny více než tuctu afrických zemí, aby vyplnili mezeru vytvořenou nedostatkem COVAX. Peking rovněž podporuje zřeknutí se dohody TRIPS, která by mohla Číně také pomoci zlepšit nízkou účinnost vakcíny vyrobené v Číně, která přislíbila 10 milionů dávek přípravku COVAX.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian se v pondělí zavázal, že bude dělat více. „Čína jako největší rozvojová země a odpovědný člen mezinárodního společenství učiní vše pro to, aby rozvojové země bojovaly proti viru, a podpoří všechna opatření, která mohou pomoci rozvojovým zemím získat spravedlivé vakcíny,“ uvedl. . „Spolupracujeme také s více než 10 rozvojovými zeměmi, včetně Egypta a Spojených arabských emirátů, na přenosu technologií a společné produkci pro rychlý pokrok ve výrobě vakcín ve velkém měřítku.“

Ale dokud se některý z těchto příslibů a slibů nestane skutečností, Afrika se pomalu blíží k okraji útesu COVID-19. Světové ekonomické fórum tvrdí, že zpoždění „by mohla mít dlouhodobé důsledky pro ekonomiky subsaharské Afriky“, protože bez ochrany vakcínami tam bude epidemie pokračovat bez překážek a otevře cestu pro vývoj nových variant odolných vůči vakcínám, které již potlačují stagnující ekonomiky. A uvalit daně na zdravotnické systémy, které by se při jakémkoli dalším tlaku rychle zhroutily.