Dell Deal Alert: Herní počítač Alienware Aurora RTX 3070 za 1 499,99 $

Tato nabídka se právě objevila tento týden u společnosti Dell. Získejte vybavený herní počítač Alienware Aurora RTX 3070 za pouhých 1 499,99 $. Je snadno schopen porazit téměř jakoukoli hru až do rozlišení 4K, což je mnohem levnější než většina herních počítačů RTX 3060 nebo Ti! Pokud hledáte další možnosti, v prodeji jsou také konfigurace RTX 3080 a RTX 3060.

Alienware Aurora R10 RTX 3070 PC za 1499,99 $

Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 7 5800 RTX 3070 PC s 16 GB RAM, 512 GB SSD být viděn na Dell Home

Toto je poprvé, co jsme viděli herní PC Alienware Aurora s RTX 3070 za cenu pod 1 500 $. RTX 3070 je výkonnější než rychlejší grafická karta předchozí generace, RTX 2080 Ti. Toto je karta, kterou byste měli mít, pokud chcete posunout snímkovou frekvenci 144 Hz nebo velmi vysoké nastavení (nebo obojí) až na 1440p. Je dostatečně výkonný, aby zvládl většinu her v rozlišení 4K. Je spárován s některými skvělými specifikacemi, jako je kapalinou chlazený procesor AMD Ryzen 7 5800, 16 GB RAM a 512 GB SSD.

Alienware Aurora R10 RTX 3080 PC za 2199,99 $

Herní počítač Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 9 5900 12jádrový RTX 3080 s 16 GB RAM, 1 TB SSD být viděn na Dell Home

RTX 3080 je mnohem výkonnější než nejlepší grafická karta předchozí generace, RTX 2080 Ti, a je to nejlepší doporučená grafická karta pro hraní ve 4K. RTX 3080 Ti a RTX 3090 jsou jediné (velmi nepatrně) výkonnější karty, ale stojí o stovky dolarů více. RTX 3080 je spárován s CPU AMD Ryzen 9 5900, což je jeden z nejlepších procesorů, které můžete v současné době získat, ať už pro hraní her nebo pro účely pracovní stanice. Je také vylepšen o kapalinové chlazení. Zařízení je připraveno k vyjmutí z krabice s 16GB DD4-3200MHz RAM a 1TB M.2 PCIe NVME SSD. Nebojte se, dokonce i napájecí zdroj má dostatečný výkon 1 000 W.

Alienware Aurora R10 RTX 3060 PC za 1 319,99 $

Použijte kód: 50OFF699 Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 7 5800 RTX 3060 PC s 16 GB RAM, 512 GB SSD Použijte promo kód „50OFF699“ 27% sleva 1799,99 USD být viděn na Dell Home

RTX 3060 není žádný troškař; Jeho výkon předčí RTX 2060 SUPER a v některých hrách se téměř vyrovná RTX 2070 SUPER. Bez problémů zvládne všechny vaše hry s rozlišením až 1440p. Pokud je to vše, co potřebujete, stále ušetříte téměř 200 dolarů v porovnání s cenou konfigurace RTX 3070. Ta je spárována s procesorem AMD Ryzen 7 5800, 16GB RAM a 512GB SSD.

Nový herní počítač Alienware Aurora R13 2021/2022

Nová vlajková loď herních počítačů Dell, neoficiálně nazývaná „R13“, má oproti svým předchůdcům řadu estetických vylepšení, zlepšení kvality života a výkonu. Při pohledu do budoucna je Alienware Aurora R13 prvním počítačem Alienware, který přichází s nejnovější 12. generací procesoru Intel Alder Lake. To je spárováno se základní deskou na bázi Z690, která přijímá DDR5 RAM. To dokazuje, že DDR5 RAM je skutečně ve volné přírodě. Možnosti vaší grafické karty jsou také skvělé; Vyberte si grafickou kartu řady RTX 30, od RTX 3060 Ti až po RTX 3090, samozřejmě na vlastní náklady. Možná nejlepší zpráva? Podle webu společnosti Dell budou tyto konfigurace odeslány začátkem března.