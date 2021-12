Výrobce vakcín říká, že příští pandemie může být smrtelnější než COVID

LONDÝN (Reuters) – Budoucí pandemie mohou být smrtelnější než COVID-19, takže poučení z nich nákaza Nesmí se to promarnit a svět se musí ujistit, že je na to připraven Další virový útokŘekl jeden z tvůrců vakcíny Oxford-AstraZeneca.

Nový koronavirus zabil na celém světě 5,26 milionu lidí, podle Johns Hopkins University, zničil biliony dolarů v ekonomické produkci a připravil o život miliardy lidí.

„Pravdou je, že další fáze by mohla být horší. Mohla by být nakažlivější, smrtelnější, nebo obojí,“ řekla Sarah Gilbertová v přednášce pro Richarda Dimblebyho. „Není to naposledy, co virus ohrožuje naše životy a živobytí.“

Gilbert, profesor vakcín na Oxfordské univerzitě, řekl, že svět se musí ujistit, že je lépe připraven na další virus.

„Úspěchy, kterých jsme dosáhli, a znalosti, které jsme získali, se nesmí ztratit,“ řekla.

Zdravotní experti tvrdí, že úsilí o ukončení pandemie COVID-19 bylo nerovnoměrné a rozptýlené, poznamenané omezeným přístupem k vakcínám v zemích s nízkými příjmy, zatímco „zdraví a bohatí“ lidé v bohatých zemích dostávají podporu.

Žena dostává vakcínu proti koronavirové nemoci (COVID-19) v očkovacím centru COVID-19 na stadionu Cwmbran v Cwmbran, Jižní Wales, Británie, 17. února 2021. Geoff Caddick/Pool prostřednictvím agentury REUTERS Přečtěte si více

Panel zdravotnických expertů, zřízený Světovou zdravotnickou organizací, aby přezkoumal reakci na pandemii SARS-CoV-2, vyzval k trvalému financování a větší kapacitě pro vyšetřování epidemií prostřednictvím nové smlouvy.

Jedním z návrhů bylo nové financování připravenosti na pandemii ve výši nejméně 10 miliard dolarů ročně.

Epidemie COVID-19 byla poprvé zjištěna v Číně koncem roku 2019. Vakcíny proti viru byly vyvinuty v rekordním čase.

Gilbert řekl, že spike protein Omicron obsahuje známé mutace, které zvyšují přenositelnost viru.

„Další změny mohou znamenat, že protilátky způsobené vakcínami nebo infekce jinými variantami mohou být méně účinné při prevenci omikronové infekce,“ řekl Gilbert.

„Dokud nebudeme vědět víc, musíme být ostražití a podniknout kroky ke zpomalení šíření tohoto nového druhu.“

(Zprávy Jay Faulconbridge a Stephanie Nebehay) Střih Kate Holton

