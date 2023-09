S pomocí na lince diskutují představitelé Bidenu o důsledcích „převratu“ v Nigeru

Demokraticky zvolený prezident je více než měsíc v hlavním městě Nigeru Niamey vězněm ve svém domě. Generálové, kteří se chopili moci v maskování, říkají, že by ho mohli postavit před soud. Řeči o zahraniční intervenci se setkávají s hrozbami popravy.

Pro mnoho lidí bylo vojenské převzetí moci v Nigeru koncem července zjevným převratem. Přesto, v ukázkovém příkladu spletité diplomatické rétoriky, úředníci Bidenovy administrativy zatím pečlivě tančili kolem tohoto slova.

Říká se, že je to proto, že slovo „převrat“ má významné politické důsledky: Kongres pověřil Spojené státy, aby zadržely veškerou ekonomickou a vojenskou pomoc jakékoli vládě, o níž se předpokládá, že byla instalována vojenským převratem, dokud nebude v této zemi obnovena demokracie. .

To se může zdát jako vhodný trest pro vojenské vůdce, kteří rozvrátili křehkou africkou demokracii. Američtí představitelé se ale obávají, že by to také mohlo snížit americký vliv na budoucnost Nigeru, ohrozit vojenské operace proti militantům v regionu, přilákat ruský vliv a zhoršit lidské utrpení v jedné z nejchudších zemí světa.